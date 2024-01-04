世界文化遺產婆羅浮屠是印尼的著名景點之一，每年吸引大量國際遊客到訪。（來源：人民網） 中評社北京1月4日電／據人民日報報導，印度尼西亞中央統計局近日發布最新數據顯示，2023年1月至11月，印尼累計接待國際遊客1040萬人次，同比增長110.86%，超過2022年全年接待國際遊客總數。印尼旅遊和創意經濟部部長桑迪亞加·烏諾表示，印尼政府將繼續大力發展優質和可持續旅遊，力爭2024年吸引950萬至1430萬國際遊客訪問印尼。



印尼旅遊資源豐富，巴厘島等知名景點常年吸引大量遊客到訪。旅遊業在印尼國家發展規劃中長期處於重要戰略地位。為更好促進旅遊業發展，印尼政府制定了詳細的發展計劃。印尼政府發布“2010—2025年國家旅遊業發展總體規劃”，包括提升該國旅遊業的競爭力和可持續性，推動相關旅遊區域發展等，並制定了具體的到訪遊客人數、旅遊業外匯收入、旅遊業對經濟貢獻度等多項目標。



印尼政府將全國旅遊區域劃分為全國性旅遊目的地和待開發的國家旅遊戰略區，通過打造旅遊品牌、完善基礎設施、提升服務質量等多種舉措，有針對性地發展不同區域的旅遊資源，同時注重保護自然生態環境及傳統文化遺產。當前印尼全國5個景區被列為優先發展地區，當地正在加快完善景區交通、衛生等基礎設施。



近年來，印尼政府採取多項舉措促進旅遊業降碳減排。2023年3月，政府發起“我們從現在開始”行動，面向遊客宣傳氣候變化及其對旅遊業的影響，鼓勵遊客從身邊小事做起，促進旅遊業可持續發展。該行動目標是，到2035年將旅遊業碳排放量減少50%，到2045年實現該領域淨零排放。此外，印尼政府還設立了專門的旅遊學院，提供可持續旅遊領域的相關教育及培訓，以提高旅遊業從業者的可持續發展意識。



2023年10月，印尼政府簽署了旅遊業低碳發展路線圖，通過制定減排目標、設立監測機制等措施推動旅遊業“脫碳”。印尼旅遊和創意經濟部、海洋與投資統籌部、能源與礦產資源部等多個政府部門展開合作，將對巴厘島等熱門旅遊目的地的酒店進行能源和廢棄物管理調查。

