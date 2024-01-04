侯友宜問賴清德挺廢死？賴辦未表態

賴清德競選總部發言人陳世凱。（中評社 資料照） 中評社台北1月4日電（記者 黃筱筠）新北校園割頸案受害家長發聲反對廢死，中國國民黨候選人侯友宜也要求民進黨候選人賴清德表態。對此，賴清德競選總部發言人陳世凱今天回應表示，台灣到現在並沒有廢除死刑，2009年馬英九施行兩公約，所以台灣現在對執行死刑特別謹慎小心。但侯友宜現在還在想選舉，真的愧對新北市民。



賴陣營並未對是否廢除死刑表態。陳世凱說，台灣至今並未廢除死刑，馬英九2009年施行人權兩公約，台灣執行死刑非常謹慎，現況就是這樣。



賴清德競總今天由競選總部發言人陳世凱、戴瑋姗、鬆信“立委”候選人許淑華共同召開“友宜的又昱新莊炒地大解密”記者會。



新北市國中生割頸案引發社會嘩然，受害者家屬3日透過學校發表聲明，強調“反對廢死”，認為衹有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。國民黨候選人侯友宜也表示，“堅決反對廢除死刑，依法執行死刑”是他一貫的立場，因為自己在從警生涯中，看過太多窮凶惡極的罪犯假懺悔，只為逃避懲罰。



記者會後有媒體問到賴陣營關於死刑態度，陳世凱說，昨天看到侯友宜看到新北市發生割喉案，侯友宜請假確實造成新北市市政拖延、治安嚴重問題。新北市治安從去年全台第九名下滑到倒數第四，治安敗壞，侯友宜必須負起責任。侯友宜趕快回去把新北市顧好，不要整天拼選舉。

