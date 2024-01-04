中歐班列跑出互利共贏“加速度”

（來源：新華網） 中評社北京1月4日電／據人民日報報導，“黃土地上，吹來徐徐‘海風’。”在陝西西安國際港站內，一列列中歐班列往來穿梭。搭乘中歐班列，來自中亞的小麥、蜂蜜等優質農產品進入國內市場，新能源汽車、光伏組件等“中國製造”走向海外。奔馳不息、聯通萬里的“鋼鐵駝隊”，助力不靠海、不沿邊的三秦大地，站上了我國向西開放的前沿。



“駝鈴古道絲綢路，胡馬猶聞唐漢風。”千年之前，絡繹不絕的駝鈴商隊支撐起古絲綢之路的繁華盛景；千年之後，隨著一聲聲嘹亮的汽笛鳴響，呼嘯穿梭的中歐班列續寫著亞歐大陸的生機勃勃。中歐班列開創了亞歐國際運輸新格局，搭建了沿線經貿合作新平台，有力保障了國際產業鏈供應鏈穩定，為世界經濟發展注入新動力。目前，中歐班列已通達歐洲25個國家217個城市。數據顯示，2023年1—11月，中歐班列累計開行16145列，發送貨物174.9萬標箱，同比分別增長7%、19%，綜合重箱率100%，貨物運量已超2022年總運量。不斷上揚的數字，凸顯我國外貿穩中向好發展態勢，折射高水平對外開放不斷邁出新步伐。



從曾經的月均1列，到如今月行千列，中歐班列車次越開越密，運輸通道不斷拓寬，更多內陸腹地搭乘中歐班列的“快車”，走向開放前沿。在河南鄭州，過去大宗貨物出口歐洲，需先運至東部海港，再經海運入歐，如今依托中歐班列，鄭州一躍成為內陸開放新高地。在四川成都，受益於中歐班列（成渝），青白江區實現從老工業區到開放前沿的華麗蛻變。一個個“窪地”變“高地”、內陸變門戶的發展故事，本身就是對“開放帶來進步”的生動注解，就是對“中國開放的大門不會關閉，只會越開越大”的有力印證。



中歐班列服務品質持續提升，離不開我國推進高水平制度型開放的不懈努力。比如，在江蘇，中歐（亞）班列全面應用鐵路“快速通關”模式，鐵路進出口貨物轉關運輸效率和便利化水平得以提高，單趟班列縮短運行時間2—3天，企業申報成本降低約20%。提高沿線通關便利化水平，不斷優化口岸營商環境，持續完善國際運輸規則……穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，中歐班列將進一步提升亞歐大陸互聯互通水平，跑出互利共贏“加速度”。

