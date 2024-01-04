賴承諾公布疫苗合約　“衛福部”稱高端沒同意

台“衛福部次長”王必勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）2024大選將近，台產高端疫苗議題再度成為各界關注目標，民進黨賴清德支持公布合約，而“行政院長”陳建仁則表達，他也希望提早公布。“衛福部次長”王必勝4日強調，“衛福部”已多次向高端提出希望能提早公開合約，但目前還未得到高端的同意，若高端同意，經過公司內部程序後，就可以公佈。



“衛福部長”薛瑞元也在4日上午8點赴台北地檢署遞件提告中國國民黨“立委”李德維“誣告”。“行政院”發言人林子倫說，“行政院”支持薛瑞元的相關行動，希望再次透過司法捍衛第一線同仁的清譽、遏制不實謠言、導正社會視聽。



“行政院”4日上午舉行院會，並召開院會後記者會，由發言人林子倫主持，“數位發展部次長”闕河鳴、“國科會副主委”陳儀莊出席。



王必勝表示，“衛福部”很多次都已向高端公司提出，希望能夠公開合約，但因為保密合約定5年後才會公布，這跟外界所說的封存30年完全不是事實，就是5年。因為有這樣的商業合約，我們也希望跟高端協調，讓高端同意，目前還沒有得到高端的同意，如果能夠得到高端公司的同意，在他們公司內部程序後就可以公佈。



王必勝說，關於薛瑞元今天早上遞狀控告李德維，主因是李德偉代表國民黨在疫情期間控告薛瑞元等人圖利高端，已獲不起訴簽結。但昨天記者會又再指涉我們指揮中心、“衛福部”相關單位還是有圖利的問題，薛瑞元在忍無可忍的情況下，遞狀對李德維提出誣告告訴。