台中里長李起綸感嘆　兩岸越不接觸越危險

台中市永和里長李起綸。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月4日電（記者 方敬為）台中市日前有45位里長因赴大陸旅遊被約談調查，台中市南區福興里長陳友龍、工學里長王文明、永和里長李起綸今天現身說法，還原赴陸旅遊的行程，他們強調，只安排一天與廈門村長交流，大陸的基礎設施有許多值得效法之處，對方也對台灣實施關懷據點很感興趣，兩岸增進瞭解、減少風險本來是好事一樁，未料回台卻被當罪犯，實在無奈。



李起綸認為，兩岸交流是增進彼此瞭解並降低風險的方式，里長也希望透過汲取更多良好的治理經驗，用以服務里民，未料回台卻被當罪犯，實在無奈，民進黨政府一碰到兩岸交流議題就過度反應，可是兩岸越不接觸反而越危險。



近期台灣北中南都有里長因為赴大陸旅遊，遭檢調以疑似接受落地招待為由，依涉犯《反滲透法》約談調查，有人交保，也有人被收押，造成人心惶惶。台中市有45位里長在1月2、3日陸續被約談，部分無保請回，部分以新台幣6到8萬元不等交保候傳。



遭約談的台中市南區福興里長陳友龍、工學里長王文明、永和里長李起綸今天現身說法，非常不滿被當成罪犯對待，還當街被帶上車，形同貼上紅色標籤，直言很沒尊嚴！



對於檢方認為赴陸旅遊接受招待，三人還原過程指出，過去里長社群之間本來就會安排自強活動，或是考察交流，都有繳納團體旅行費用，根本沒有所謂接受招待的問題，這次是透過里長聯誼會認識的旅行社業者辦理，從金門循小三通管道赴廈門旅遊，全程4天3夜、團費新台幣7500元，其他旅行社甚至有更便宜的價錢，何來接受招待之有？



陳友龍指出，檢調質疑過程中與大陸官方人員接觸，因為有安排一天與廈門村長交流活動，大陸的村長本來就是公職人員，當然有接觸，只是過去相關的交流參訪活動早行之有年，為何過去沒問題，現在就有問題？



王文明強調，與廈門村長交流完全是針對鄉里公共事務的行政、建設等議題，彼此交換經驗，台灣對老年人的社區關懷據點起步早，大陸方面很感興趣，特別問台灣的規劃方式，彼此教學相長；此趟到廈門看到很多基礎設施也值得台灣效法，例如垃圾箱的規劃，廈門一個箱子就能夠將一般垃圾、資源回收、廚餘堆肥做分類，對社區環境整潔而言非常便利，這都是可以學習精進的地方。