侯友宜合體蔣萬安市場拜票　展現高人氣

國民黨2024候選人侯友宜在台北市長蔣萬安、“立委”候選人鍾小平陪同下，前往台北市第一果菜批發市場拜票。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北1月4日電／中國國民黨2024候選人侯友宜4日清早，在台北市長蔣萬安、“立委”候選人鍾小平的陪同下，前往台北市第一果菜批發市場，向攤商拜早年，隨後也於市場內的興德宮參拜，祈求所有攤商都能夠生意興隆，許多攤商熱情送上鳳梨、櫻桃、菜頭等吉祥物，祝福侯友宜旗開得勝、高票當選。



侯友宜表示，自己是基層出身，小時候家裡種菜、種水果，也到菜市場幫父親賣過豬肉，因此對菜市場有著深厚的情感。這幾年大家日子都過得不好、生意也不太好，因此未來當選，將以拚經濟為首要目標，成立經濟“內閣”。而不論是對內的民生問題，還是對外的兩岸及國際問題，讓侯友宜、讓侯康配來改變，唯有政黨輪替，國家的環境才會越來越好。



侯友宜也指出，台北農產運銷公司、台北第一果菜市場在整個農產的產銷營運，佔有非常重要的角色。未來當選“總統”，一定會全力以“中央”的力量，來協助蔣萬安市長，在第一果菜批發市場的改建完工後，支持冷鍊系統等現代化設備，大家同心齊力，讓所有果菜批發菜市場的攤商好朋友，都有好的環境、條件，生意、生活都更好。



蔣萬安表示，北農是全台規模最大、交易量制度最完善的批發市場，未來希望侯友宜當選，能為我們爭取更多經費跟建設，來照顧攤商的權益。而侯友宜也是市場基層出身，最能夠體會基層的辛苦及需求，讓我們全力支持最正直、善良、誠信的侯友宜！