賴清德桃園參香輔選　喊“國會”要過半

民進黨2024候選人賴清德前往龜山壽山巖觀音寺參香，鄭文燦（右四）、鄭運鵬（右三）等人陪同。（照片：賴清德競選辦公室提供） 中評社桃園1月4日電／民進黨主席暨2024候選人賴清德4日桃園行程滿檔，上午接連前往龜山壽山巖觀音寺、龜山樂善寺參香，以及出席“信賴台灣之友會龜山分會成立大會”。賴清德表示，“總統”就像方向盤，而“國會”就像引擎，除了要選對“總統”讓台灣可以在對的道路上行駛外，也要讓民進黨“國會”過半，引擎才會有力能夠繼續向前進。



賴清德在壽山巖觀音寺董事長林明義、龜山樂善寺主委褚建安、“總統府國策顧問”范振修、“行政院副院長”鄭文燦、“立委”候選人鄭運鵬、不分區“立委”候選人余宛如、民進黨前副秘書長林飛帆、桃園信賴台灣之友會理事長林瑞祥、龜山分會長林政輝、桃園信賴姐妹會長呂林小鳳、龜山分會長潘素秋、前“立委”李鎮楠與當地多位里長、地方地公職陪同下，接連前往壽山巖觀音寺參香，隨後再趕往龜山樂善寺出席信賴台灣之友會龜山分會成立大會。賴清德所到之處皆受到鄉親熱烈歡迎，支持者高喊“美德贏台灣”、“2024、團結一致”，場面十分熱鬧。



賴清德致詞時首先祈求台灣風調雨順“國”泰民安，並深深一鞠躬感謝桃園鄉親不畏低溫前來相挺。他指出，這次的選舉受到國際矚目，因此台灣一定要團結，告訴世界我們選擇民主而不是獨裁；選擇走進世界而不是鎖進中國大陸；選擇繼續在對的路上前進，而不是走回過去依賴中國大陸的老路。



賴清德說，相信大家都有看到前天推出的競選影片《在路上》，這部影片有三大意涵：



首先，這部影片代表蔡英文感謝全台人民，給她機會帶領台灣，這八年來台灣也已經在正確的道路上前進。



第二，這部影片也代表可以接棒蔡英文，繼續領導台灣走在正確道路上的只有賴清德與蕭美琴。“我們不會讓大家失望”賴清德強調，在“國防”外交在上他會穩健的運作，確保台灣的和平，在經濟上也會持續照顧大小企業，讓台灣穩健繁榮。



第三，這部影片也代表“國會”過半的重要性。賴清德表示，“總統”“副總統”就像是方向盤，可以確保車輛在正確的道路上行駛，而“國會”就像車輛的引擎，即使方向正確，若引擎無力或是無法發動，那麼車子也無法持續行駛。因此，引擎要能夠穩健地發動，民進黨“國會”過半就非常重要。



賴清德表示，民進黨“國會”如果要過半，鄭運鵬一定要繼續留在“國會”，這除了攸關台灣未來有沒有辦法採購武器、製造潛艦、守護台灣外，更代表桃園地區重大建設是否可以成功推動。賴清德懇請鄉親，堅定支持2號賴清德與蕭美琴，“立委”支持2號鄭運鵬，政黨票支持6號民進黨，讓“國會”能過半，台灣繼續走在對的道路上。