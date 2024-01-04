台教科書不提釣魚台是領土　劉源俊轟賣台

釣魚台教育協會舉行“無恥、無漁、棄主權：從課綱及教科書揭露釣魚台教育危機”座談會，由東吳大學前校長劉源俊主持。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月4日電（記者 張穎齊）民進黨主導的108課綱不但刪掉許多優美古文，也未提釣魚台是“中華民國”領土，更抹去保釣運動。釣魚台教育協會今日召開座談會，東吳大學前校長劉源俊強調，釣魚台就是“中華民國”的，“教育部”竟然不接受，“教育部”是賣台。台灣師範大學東亞系退休教授潘朝陽也強調，釣魚台是屬於兩岸中國的，這是歷史事實，從明朝永樂元年1403就有記載。



釣魚台教育協會花費2年時間，探究台灣108課綱及各版本教科書對於釣魚台相關領土的課程內容，整理發現6大問題包括過分簡略、棄主權、去歷史、無漁化／無魚化、反中意識形態化、知識扁平化等，希望能喚起民眾正視。



釣魚台教育協會4日召開“無恥、無漁、棄‘主權’：從課綱及教科書揭露‘我國’釣魚台教育危機”座談會，主講人包括釣魚台教育協會常務監事、東吳大學前校長劉源俊、釣魚台教育協會常務理事、成功大學公共衛生所特聘教授陳美霞、台灣師範大學東亞系退休教授潘朝陽、中華青雁和平教育基金會兩岸事務副主任孫揚明、南方澳南天宮主委林棋山、前環保署長魏國彥。與會的還有北一女國文老師區桂芝、中華語文教育促進協會秘書長段心儀、藍天行動聯盟主席武之璋、前“二二八國家紀念館長”廖繼斌、《觀察》雜誌發行人紀欣等。



陳美霞更痛批，關於釣魚台，台灣教科書居然將台灣、中國、日本列為三方，好像三方平等一樣，明明台灣與中國、也是“中華民國”與中華人民共和國、兩岸都是受害者，日本就是侵略者，但教科書卻呈現知識扁平化、枯燥無味的狀況。教科書完全沒提釣魚是“中華民國”的領土，主權好像是日本的一樣，台灣竟立場軟弱，讓下一代學子完全不知這段歷史，課綱誤人子弟。



陳美霞說，日本的國中歷史課本，居然自始至終主張釣魚台是日本的固有領土“尖閣諸島”，明明釣魚台是“中華民國領土”，不可分割的，釣魚台教育協會要求，不論藍綠白哪一個2024候選人當選，都該表態釣魚台“主權”的立場。

