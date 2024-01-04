十萬印度移工要來台？高校生赴“政院”陳情

中興大學學生、反對新移工國陳姓代表4日下午，拿著反對新增移工來源國連署書，赴“行政院”陳情。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），傳出將引進10萬名印度移工，引起社會關注。中興大學學生、反對新移工國陳姓代表等3人4日下午拿著近300份反對新增移工來源國連署書，赴“行政院”陳情，要求蔡政府暫緩新增移工來源國。



中興大學學生、反對新移工國陳姓代表受訪表示，他們不是針對任何特定國家移工，而是反對政府無配套措施就直接引進，目前在台移工人數已達75萬人，希望政府可以優先解決台灣內部的問題，包括社會關心的失聯移工、移工權益等，代解決相關問題後，再開放新的移工來源國。



儘管今日下午的陳情者只是個位數，卻有20多名警察維安，比陳情代表還多。“行政院”吳姓參議接下連署書，表達會意見帶到“勞動部”，請勞工部務實處理。



反對新移工國組織的連署書載明4點訴求：一、全面暫緩新增移工來源國，並要求政府提出新增移工來源國評估報告。二、要求政府提供具實效的人民發聲平台，人民有權暫緩有疑慮的政策。三、增訂移工管理專法，優先解決在台移工權益及犯罪問題。四、改善台灣勞動環境，根本解決缺工問題。



台灣長期受“缺工”問題困擾，台灣移工來源國包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、蒙古，但因國際因素，目前以印尼、菲律賓、泰國、越南為主力。侯友宜日前在政見發表會上質疑，“台灣將開放10萬名印度移工來台，政府卻不承認”，但“勞動部”則澄清這是錯誤訊息。



外媒《彭博社》則在2023年11月引用匿名印度高級官員報導，“台灣可能雇用多達10萬名印度工人，雙方最快將於12月簽署相關就業流動性協議。”



台灣將與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），“勞動部”表示，引進印度移工是為因應產業缺工補充人力，積極回應各界期待新增移工來源國，以利雇主多元選擇，會循序按照台灣規定引進，並無外電報導立即引進10萬印度移工之說。在落實社會安定及促進經濟發展前提下，將持續透過台印度雙方工作層級協商後續執行計劃，以確保勞工素質，不得影響社會安定，補充產業缺工需求。