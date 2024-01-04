林棋山：李登輝幫日本欺負台灣漁民　可憐！

前蘇澳鎮長、南方澳南天宮主委林棋山。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月4日電（記者 張穎齊）釣魚台主權爭議不休，釣魚台教育協會4日開座談會，前蘇澳鎮長、南方澳南天宮主委林棋山痛批，台灣政府沒有對釣魚台主權據理力爭，現在居然成為日本的領土與領海，日本橫行霸道，李登輝還能說釣魚台是日本的，幫日本欺負台灣漁民，真可憐哪，台灣怎會變成這樣？



釣魚台教育協會今日下午舉行“無恥、無漁、棄主權：從課綱及教科書揭露‘我國’釣魚台教育危機”座談記者會，釣魚台教育協會常務監事、前東吳大學校長劉源俊主持。



漁民出身，曾任宜蘭縣議會副議長，也曾參與保釣活動的林棋山義憤填膺說，釣魚台居然成為日本的領海與領土，欺負、騷擾台灣漁民，現在“中華民國”與日本沒邦交，李登輝更曾說釣魚台是日本的，真可憐哪，台灣人怎變這樣？太民粹了。



林棋山說，釣魚台應列為“中華民國”的“國家領土”，現在的政府卻不反抗日本、不挺漁民，任由日本橫行霸道，進行惡劣的行為。



林棋山說，因此，他曾在2012年發動100艘漁船，要前進釣魚台，包圍日本軍艦，這是非常危險的行動，保護漁權與“領土權”，他很堅決從距離釣魚台12海浬進入到2海浬，日本出了10台軍艦，用強力水柱驅趕他們，他們漁民不屈不撓、反抗到底，差點就發生戰爭。



林棋山指出，當時是馬英九執政，還好馬英九敢接見他們漁會20幾個幹部，馬英九說台灣軍艦都有在旁、維護安全，但他感嘆，過去16年爭取釣魚台漁權以來，日本從沒把台灣當“國家”，漁業談判都不准台灣參加，他是為生存、護漁權，而現在的課綱，從小就沒教下一代台灣完整的“領土”。