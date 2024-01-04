教育部發布通知：美育素養納入教師資格考試

中評社北京1月4日電／據新華社報導，昨天，教育部發布通知，要求將美育素養有關內容納入教師資格考試，學校將美育課程納入師範類專業學生人文素養課程。中小學依據課程標準組織實施全員藝術素質測評。



教育部明確，學校要大力推進藝術教育教學改革，嚴格按照各學段課程標準開齊開足上好藝術相關課程。義務教育階段學校積極提供多樣化、個性化的藝術選修課程和課後服務，幫助學生通過在校學習掌握1至2項藝術專項特長，滿足學生興趣特長發展需要；配發義務教育階段藝術教材，遴選推薦一批優質美育課後讀物。學校還要配齊配好美育教師，將美育納入教育系統領導幹部和教師培訓計劃，開展藝術學科教師素質與能力監測。



中小學要依據課程標準組織實施全員藝術素質測評，鼓勵拓展測評內容和方法，完善初、高中藝術科目學業水平考試，將美育評價納入學生綜合素質檔案；高校落實本科學生修滿公共藝術課程至少2個學分的基本要求，注重與專業人才培養相結合，強化審美素養和創新意識的評價。學校還要根據實際建設小型美術館、博物館、展覽廳、音樂廳、劇場等美育實踐活動場地。



到2027年，美育課程教育教學質量將全面提升，常態化學生全員藝術展演展示機制基本建立，跨學科優質美育資源體系初步建成，面向師範類專業學生開設美育課程實現全覆蓋，藝術學科骨幹教師培訓全面開展。



（來源：新華網）