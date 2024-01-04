中方願為推動紅海緊張局勢降溫作出不懈努力

中評社北京1月4日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽3日表示，中方願同各方一道，繼續為推動紅海緊張局勢降溫、也門問題政治解決、加沙實現停火止戰、中東地區長治久安作出不懈努力。



耿爽在安理會關於紅海局勢緊急公開會上表示，紅海水域是重要的貨物和能源運輸通道，確保該水域暢通，確保過往船只安全，不僅有助於維護地區和平與穩定，也有助於維護全球供應鏈安全和國際貿易秩序，符合國際社會的共同利益。中方對一段時間以來在紅海水域多次發生襲擊和扣押商船事件表示關切，呼籲有關方面停止襲擾民用船只的行為，尊重並保障各國在紅海水域的航行自由。中方認為各方特別是有影響力的大國都應為維護紅海水域航道安全發揮建設性、負責任的作用。



耿爽說，當前，也門問題正處於關鍵節點。紅海局勢的緊張，為推進也門政治進程帶來了新的挑戰，給本已動蕩不安的中東地區增添了新的複雜因素。中方呼籲有關各方保持冷靜克制，堅持對話協商，推進政治解決，避免採取任何加劇局勢緊張的行為，盡最大努力維護也門政治進程的積極態勢。



耿爽強調，當前紅海的緊張局勢，是加沙衝突外溢影響的表現之一。盡早在加沙實現停火止戰、緩解當地人道危機，有助於防止紅海局勢進一步升級，防止中東其他地區也被拖入衝突與戰亂之中。



（來源：新華網）