伊朗總統：恐襲肇事者將盡快受到懲罰

中評社香港1月4日電／伊朗總統萊希表示，伊朗境內雙重恐怖襲擊的肇事者將盡快受到懲罰。



TRT消息，易蔔拉欣·萊希 (Ibrahim Reisi) 發表了一份關於克爾曼炸彈襲擊事件的書面聲明，該襲擊事件造成 95 人喪生。



萊希在聲明中譴責這一恐怖行為，並向遇難者家屬和伊朗人民表示哀悼。



聲明指出，“毫無疑問，這一懦夫行徑的黑心肇事者和領導者將盡快被安全和執法部隊查明，並將因這一令人發指的行徑受到懲罰。敵人應該知道，這種行徑永遠無法動搖我們的決心。伊朗人民捍衛自己的伊斯蘭理想。伊朗“比以往任何時候都更有決心根除戰場上的恐怖主義和暴力”。



該國宗教領袖哈梅內伊也表示將對襲擊事件進行嚴厲報復。



哈梅內伊官方網站的書面聲明中表示，“雙手沾滿無辜者鮮血的人們，以及促使他們犯下這一錯誤並播下禍根存有挑釁思想的人們，現在將成為壓迫和公平懲罰的絕對目標。他們需要知道這場災難之後將會帶來嚴厲的回應。”



伊朗內政部長艾哈邁德·瓦希迪也表示，伊朗安全部隊將“盡快對那些組織者”作出果斷回應，這場恐怖襲擊導致103人喪生。



昨天在伊朗克爾曼省前革命衛隊聖城軍指揮官卡西姆·蘇萊馬尼墳墓附近發生的雙重恐怖襲擊中，最初公布的死亡人數為103人，現已修正為95人，該國為悼念死者宣布一天哀悼日。



2020年1月3日，蘇萊曼尼在美國對伊拉克首都巴格達的襲擊中喪生，該國組織了紀念蘇萊曼尼被殺四周年的活動。