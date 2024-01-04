民眾黨李有宜獲韓國瑜助陣　韓柯同框文宣照

韓國瑜穿國民黨的外套來幫李有宜進行拜票。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北1月4日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨新北市“立委”第2選區（五股、蘆洲及三重16里）候選人李有宜，今天下午邀請中國國民黨不分區“立委”排名首位、前高雄市長韓國瑜助陣車隊掃街，該區由於國民黨未推派選將，在“立委”選舉藍白合共識下，已有許多國民黨政治人物前往為李助選，其中屬韓國瑜最大咖，而韓此舉也展現大選後“立院”藍白合作的誠意。



該選區由李有宜對決尋求六連霸的民進黨資深“立委”林淑芬，被視為極艱困選區。李有宜是會計師，台灣大學政治所博士班，美國哥倫比亞大學公共行政碩士，台灣大學會計系學士。



韓國瑜除了今天和李有宜一起車隊掃街外，日前也錄製影片獻聲力挺，肯定李的學歷及曾擔任美國國會議員助理經歷，呼籲選民支持，韓的相挺力道並不輸對於國民黨其他“立委”選將。



而李有宜對於韓國瑜的相挺也大作宣傳，包括宣傳車上有韓國瑜大力推薦的字樣，出現韓國瑜和民眾黨2024候選人柯文哲照片同框的畫面。今晚的造勢晚會也擺上韓的照片，並以藍白小雞大團結為號召。



李有宜表示，韓國瑜的支持對選情有很大幫助，希望藉韓登高一呼，能加強藍白合的支持度。