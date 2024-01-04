中評社北京1月4日電／據新華社報導，大型“充電寶”為粵港澳大灣區增“綠”聚能



我國首個多技術路線鋰電池儲能站投運



1月3日，記者從南方電網儲能股份有限公司瞭解到，我國首個多技術路線鋰電池儲能站——寶塘電網側獨立電池儲能站（以下簡稱“寶塘儲能站”）在廣東佛山正式投運。這是粵港澳大灣區規模最大的儲能電站，裝機規模為300兆瓦／600兆瓦時，占粵港澳大灣區新型儲能總量的五分之一，也是我國一次性建成的最大電網側獨立儲能電站。



建設多技術路線的“充電寶”



寶塘儲能站占地面積58畝，相當於5.5個標準足球場大小。記者走進寶塘儲能站，只見88套磷酸鐵鋰儲能系統分7個區域整齊排列，這些看似“集裝箱”的儲能電站，內部結構卻不簡單。



“這裡面有電池簇、電池管理系統、儲能變流器、能量管理系統等多個重要系統。電站運行時，可實現電能在儲能系統中的精準充電和放電，毫秒級地迅速響應電力系統調節需求。”南方電網調峰調頻（廣東）儲能科技有限公司（以下簡稱“南網儲能科技公司”）建設中心總經理劉邦金說。



儲能電站猶如城市裡的大型“充電寶”，可在用電低谷時利用風能、太陽能等清潔能源進行“充電”，用電高峰時將這些綠電穩定可靠地輸送到千家萬戶，是構建新型電力系統的重要技術和基礎裝備。

