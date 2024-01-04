民航業客貨兩旺迎復甦

中評社北京1月4日電／據新華社報導，民航業是疫情期間受衝擊較為嚴重的行業。2023年年初，我國疫情防控平穩轉段以來，民航業在多個領域呈現出加速復甦的發展態勢，客運和貨運均有亮眼表現，恢復情況大幅好於預期，全面復甦迎來曙光。



對於2024年民航業發展態勢，中國航空運輸協會常務副理事長潘億新認為，航空出行需求端將從2023年的恢復式增長轉變為自然性增長。在國民經濟企穩、商旅需求增長、居民可支配收入增長、國際航線進一步恢復、臨空經濟產業升級等因素推動下，民航業發展將形成新的內生動力。



旅客運輸量持續攀升



中國民航局數據顯示，2023年1月份至9月份，民航業共完成旅客運輸量4.6億人次，旅客運輸規模恢復至2019年同期的93.3%。其中，國內航線完成4.5億人次，規模達到2019年同期的100.9%。國際航線完成1861.0萬人次，客運規模恢復至疫情前同期的33.2%。



中國航空運輸協會數據顯示，2023年第三季度，我國民航旅客運輸量創新高。7月份至9月份，旅客運輸量分別為6242.9萬人次、6396.4萬人次和5348.9萬人次，日均分別為201.4萬人次、206.3萬人次和178.3萬人次。第三季度旅客運輸總量達到1.8億人次，比2019年同期提升2.6個百分點。其中，國內旅客運輸量達到1.7億人次，比2019年同期增長8.9%。



對於民航旅客運輸量持續攀升的原因，中國民航科學技術研究院研究員葛金梅認為，2023年以來，我國經濟運行回升向好，消費恢復進程加快，服務消費增長勢頭較好，旅遊市場加速回暖，在商務活動、居民休閑消費以及旅遊需求釋放的帶動下，民航客運市場需求旺盛。



中國航空運輸協會數據顯示，2023年1月份至9月份，我國航空公司累計實現盈利96.4億元，同比減虧增盈1371.2億元，14家航空公司累計實現盈利。

