中評社北京1月4日電／據新華社報導，新年伊始，萬象更新。神州大地處處湧動奮進的力量。



開工即開跑——從北京城市副中心到上海浦東新區，建設一線快馬加鞭。新年新氣象——不少外貿企業都在忙碌中開啟了新的一年，一邊忙著趕貨交訂單，一邊忙著見客戶、商談合作意向。消費開門紅——經文化和旅遊部數據中心測算，元旦假期3天，全國國內旅遊出游1.35億人次，同比增長155.3%。



經濟實力再上新台階，就業物價總體穩定，國際收支基本平衡……一系列積極信號顯示，我國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進。雖然當前我國經濟仍面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多等困難和挑戰，但經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐高質量發展的要素條件不斷集聚增多，有利條件強於不利因素。



如何讓機遇戰勝挑戰，怎麼把信心變成業績？關鍵要幹字當頭。各行各業得拿出新姿態，把“開門紅”幹成“四季紅”。



幹部幹部，先幹一步。當前，一股幹的勁頭正在全社會湧動。廣大黨員幹部特別是領導幹部要充分發揮主觀能動性，勇擔當敢作為，抖擻精神幹在前頭。



今年是新中國成立75周年，回望過去，正是在戰勝一次次困難中，我國取得了一個又一個舉世矚目的成就，一個“幹”字濃縮了神州大地該有的精氣神。



幸福廣廈用汗水澆築，夢想依靠拼搏方能實現。中華民族偉大復興不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的，必須準備付出更艱巨、更艱苦的努力。

