特朗普向聯邦最高法院提出上訴

中評社北京1月4日電／據新華社報導，美國前總統特朗普3日就科羅拉多州最高法院取消其2024年美國總統選舉黨內初選資格的裁決向聯邦最高法院提出上訴。



特朗普在民調上大幅領先於其他共和黨總統競選人。特朗普的律師團隊表示，科羅拉多州這一裁決標誌著美國歷史上首次出現司法機構阻止選民投票給主要政黨黨內領先的總統競選人的情況。律師團隊說，這份申訴書中提出的問題非常重要，迫切需要聯邦最高法院迅速解決。



2023年12月19日，科羅拉多州最高法院作出裁決，因牽涉2021年1月6日“國會山騷亂”，根據美國憲法第十四修正案第三款，特朗普在該州不具備2024年美國總統選舉黨內初選資格。共和黨科羅拉多州中央委員會已於2023年12月27日向聯邦最高法院遞交申請，對這一裁決提出上訴。



美國多州都曾出現援引這一極少使用的憲法條款挑戰特朗普2024年總統競選資格的情況，科羅拉多州最高法院的裁決是首個支持控方的案例。



上周，美國緬因州州務卿、民主黨人申娜·貝洛斯宣布特朗普不具備在該州參加2024年總統選舉黨內初選資格。特朗普日前已向該州法院提出上訴，並也可能最終上訴到聯邦最高法院。



《紐約時報》報導認為，特朗普就科羅拉多州的裁決提出的上訴增加了聯邦最高法院採取行動的壓力。特朗普的參選資格面臨諸多挑戰，隨著初選臨近，需要在全國範圍內解決這個問題。



（來源：新華網）