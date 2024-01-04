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緬甸獨立日特赦近萬名囚犯
http://www.CRNTT.com   2024-01-04 16:37:27


　　中評社北京1月4日電／據新華社報導，在4日的緬甸第76個獨立日，緬甸國家管理委員會發布特赦令，赦免9700餘名囚犯。

  國家管理委員會當天早些時候發布了兩個特赦令，稱為“慶祝獨立日、出於人道主義及國家間關係”等考慮，委員會主席根據刑法相關條例，赦免在全國多個監獄服刑的9652名緬籍囚犯，赦免114名外籍囚犯並將他們驅逐出境。

  去年獨立日，緬甸共赦免了7000餘名囚犯，4月、5月和8月也曾分別赦免數千名囚犯。

　　（來源：新華網）

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