紐約股市三大股指3日下跌

中評社北京1月4日電／據新華社報導，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌284.85點，收於37430.19點，跌幅為0.76%；標準普爾500種股票指數下跌38.02點，收於4704.81點，跌幅為0.80%；納斯達克綜合指數下跌173.73點，收於14592.21點，跌幅為1.18%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊八跌三漲。房地產板塊和非必需消費品板塊分別以2.35%和1.88%的跌幅領跌，能源板塊和公用事業板塊分別以1.52%和0.39%的漲幅領漲。



（來源：新華網）