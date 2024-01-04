【
大
中
小
】 【
打 印
】
紐約股市三大股指3日下跌
http://www.CRNTT.com
2024-01-04 16:36:55
中評社北京1月4日電／據新華社報導，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌284.85點，收於37430.19點，跌幅為0.76%；標準普爾500種股票指數下跌38.02點，收於4704.81點，跌幅為0.80%；納斯達克綜合指數下跌173.73點，收於14592.21點，跌幅為1.18%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊八跌三漲。房地產板塊和非必需消費品板塊分別以2.35%和1.88%的跌幅領跌，能源板塊和公用事業板塊分別以1.52%和0.39%的漲幅領漲。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
2024年房地產行業需譜好“四部曲”
(2023-12-31 08:16:43)
優化房貸政策關鍵在精準
(2023-12-25 08:42:17)
共同維護房地產市場平穩健康發展
(2023-12-22 09:25:28)
完善機制優化民企融資環境
(2023-12-21 07:50:50)
紓解房地產風險需用好“多板斧”
(2023-12-16 08:33:23)
憧憬減息地產股造好 成交重上千億
(2023-12-15 17:22:50)
上海調整優化房地產市場政策
(2023-12-15 10:34:52)
不斷滿足多樣化多元化住房需求
(2023-12-14 08:15:03)
房地產市場將從調整期走向穩定期
(2023-12-08 08:16:59)