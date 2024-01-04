文體旅融合釋放冰雪經濟潛能

中評社北京1月4日電／據光明社報導，隆冬時節，冰雪旅遊、冰雪運動在各地持續升溫。一批冰雪產業項目加速集聚，文體旅深度融合，持續釋放消費潛力。



冰雪旅遊持續升溫



為促進冬季旅遊消費升級，內蒙古出台了系列政策，針對冬季旅遊專列、包機、自駕旅遊團給予獎勵補貼。同時開展“冬游內蒙古 盲盒發現季”活動，面向全國發放500萬元冬季旅遊盲盒。此外還推出了加快發展跨境旅遊10條措施，全面推進對外開放。



內蒙古自治區文化和旅遊廳廳長秦艶介紹，內蒙古在做好傳統冰雪旅遊的基礎上，圍繞“冰雪＋賽事”“冰雪＋自駕”“冰雪＋露營”“冰雪＋度假”等主題進一步拓展冰雪項目。同時，積極推動冰雪產業鏈延伸，打造文化非遺展銷、戲曲進景區等冰雪活動項目。



在烏蘭察布市的大河灣滑雪場，人們除了可以在雪地裡感受滑雪運動的刺激，還能在室內享受熱乎乎的特色小吃、購買地方特色商品。“我們策劃了30多項冰雪主題活動，打造了多條精品旅遊線路。”烏蘭察布市文化旅遊體育局局長郝文躍介紹。



“周末遊客在6000人到7000人之間，這個雪季預計遊客超過50萬人次。”河北省張家口市富龍四季小鎮品牌中心負責人孫琰說，雪場除了提升基礎設施建設，還打造精品商街、親子樂園等旅遊項目，讓遊客既能滑雪也能游玩。張家口市文化廣電和旅遊局副局長段君慧表示，該市不斷豐富“冰雪＋長城”“冰雪＋溫泉”“冰雪＋演藝”“冰雪＋民俗”等場景，構建多樣化產品體系，吸引遊客、留住遊客。



自新雪季正式開板以來，吉林省吉林市北大湖滑雪度假區很快迎來遊客高峰。該度假區市場營銷部負責人閆帥告訴記者，為迎接新雪季，北大湖滑雪度假區的雪道總數由上個雪季的47條增至64條，索道由10條增至11條，夜場開放雪道數量增加至4條，共運營纜車11條、魔毯7條，並啟用一家新建高端酒店，大幅提升遊客接待水平。

