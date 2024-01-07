李風：賴非常危險 不要低估大陸反獨決心

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月7日電（記者 段曉魯）香港亞太戰略安全研究所所長李風日前在研討會表示，賴清徳“台獨”言行非常危險，他若上台，將斷送台灣前途。李風表示，千萬不要低估大陸反對“台獨”的堅定決心，堅強意志和強大能力。



李風談到，中共總書記習近平近期有三次涉台講話，非常重要。12月26日中共中央紀念毛澤東主席誕辰130週年紀念大會上，講到台灣問題。他說，實現祖國完全統一是大勢所趨，大義所在，民心所向，祖國必須統一，也必然統一。要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，堅決防止任何人以任何方式將台灣從中國分裂出去。



李風說，12月29日，全國政協舉行茶話會，習近平在講話中總結去年全國成就涉及對台工作，歸納了一句話，八個字，“反獨促統堅決有力”。12月31日，習近平主席發表2024年新年賀詞，其中談到台灣問題時說，“祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光”。習近平近期這麼短時間內三次談到台灣問題，這體現出大陸方面對處理台灣問題的高度重視，具有強大自信心，表明已牢牢掌握了兩岸關係的主導權和主動權，同時也表達了對堅決防止及遏制“台獨”的堅定信心。

