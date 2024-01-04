美脅迫他國再顯霸凌本性

中評社北京1月4日電／據光明社報導，荷蘭半導體設備製造商阿斯麥近日發布聲明稱，荷蘭政府部分撤銷了此前頒發的NXT：2050i和NXT：2100i光刻機在2023年發貨的出口許可證，這將對其在中國的個別客戶產生影響。據外媒報導，荷方此舉是由於美國政府施壓。近年來，美國政府脅迫他國和企業對華進行技術封鎖，行為變本加厲，嚴重侵害他國利益，阻礙半導體企業和產業健康發展，其霸凌行徑讓世界深受其害。



2019年，美國政府施壓荷蘭政府，要求其禁止向中國銷售阿斯麥最先進的極紫外線光刻機。此後，美國政府進一步脅迫荷蘭將出口限制擴展到深紫外線光刻機，這是阿斯麥第二先進的產品線。2023年6月，荷蘭政府宣布新規，要求相關半導體企業在出口先進產品之前須獲得許可證。同時，荷蘭政府給阿斯麥頒發了在2023年向中國企業出口部分光刻機的許可證。儘管出口管制程度已經大幅收緊，美國政府依然不滿足，脅迫荷方取消了原本可行的2023年部分供貨計劃。



美國政府的無理行徑，對受其脅迫的國家和企業造成了極大傷害。首當其衝的是荷蘭的政策自主權。美國頻繁對荷蘭相關政策指手畫腳，大施脅迫之道，引發不少荷蘭人士不滿。2023年10月，多位荷蘭眾議員對荷蘭政府相關政策提出疑問，認為荷蘭應當維護政策自主權。有議員表示，“即使是盟友（美國），在一場事關競爭力和戰略自主權的博弈中單方面改變規則，也是難以容忍的”。



相關企業也深受其害。光刻機造價不菲、成本高昂，一台設備的出口計劃涉及生產、運營等諸多方面，不斷升級的出口限制對產品計劃造成嚴重干擾，影響企業正常運營。近年來，受美國霸凌行徑衝擊的半導體企業不僅是阿斯麥一家，包括眾多美國企業在內的全球半導體產業都深受其害。許多半導體企業能夠取得成功，推出創新產品，重要原因就是通過開放式創新獲得全球範圍內合作夥伴的支持。美國對華打壓不斷升級，大大增加了半導體產業的不確定性和成本，阻礙了技術創新。對企業的短期經營和長期發展都帶來顯著負面影響。正因如此，英偉達等半導體企業負責人多次對美國政府的相關政策表達不滿。

