賴清德否認卡管　管中閔：把全台人當弱智？

管中閔。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月4日電（記者 方敬為）民進黨大選候選人賴清德日前於辯論會中表示，管中閔能當台大校長，是他在“行政院長”任內核定的，否認“卡管”之說。台灣大學前校長管中閔今天在台中表示，公立大學校長是經遴選再由“教育部”聘任，不曉得賴清德核了什麼東西，當年賴清德與民進黨是卡管還是幫管，全民都看在眼裡，難道是把全民當弱智嗎？



2018年台大校長遴選“卡管案”成為2024大選攻防議題，對於賴清德日前在辯論會上否認干涉大學自治，並稱管中閔擔任台大校長是他“行政院長”任內核定，引起討論。管中閔4日下午到台中舉辦其著作《大學的脊梁》簽書座談會，針對賴清德說法受訪，作上述表示。



管中閔說，按照大學法規定，公立大學校長是由“教育部”下轄公立大學遴選出來，再由“教育部”聘任，根本沒有“核定”兩個字，不知道賴清德核了什麼東西，且賴的記憶可能有誤，當年葉俊榮部長決定之後，“行政院”跟“總統府”都否認跟相關決策有關，府院都宣稱不知情，推說是“教育部”自己決定，可能時間隔了5年大家都忘記了，包括賴清德當事人都忘掉，但他作為受害人是記得的。



管中閔強調，民進黨與賴清德是卡管還是幫管，全台灣人都看在眼裡，相信事實很清楚了，當然不是說賴一個人卡，是民進黨傾全黨之力，傾府院黨之力盡打壓之能事，所以賴清德是幫他還是卡他，還需要特別再說嗎？如果今天這些人還在說曾經對他有所幫助的話，可能是把全台灣的人民都當成弱智或失憶。



對於表態支持侯友宜，管中閔表示，他說的支持侯友宜言論，完全是從他認為領導人應該要有的特質為出發點。首先領導人一定要能夠自制，唯有領導人自制政府才會自制，才不會搞出那些亂七八糟的事情來；此外，領導人要有胸襟，才能夠接納人才，才能集合眾人的智慧，台灣才能有更好的發展。



管中閔說，更重要的，面對未來方向、重大選擇的時候，領導人一定要有勇氣，沒有勇氣的人憑什麼來領導我們？沒有勇氣的人又怎麼值得信賴呢？當年侯友宜多少次一個人面對拿著槍的悍匪，卻從來沒有畏懼，侯可以置個人死生於度外，去面對窮凶惡極的盜匪，將來也會有勇氣帶領台灣去做困難的選擇，面對困難，侯友宜不會在鏡頭前求饒，這是他表態支持的原因。



至於對賴清德的評價，管中閔說，他以前就認識賴，事實上認識時間很早，在賴清德參加台南市長選舉之前，當時民進黨新潮流的朋友曾經帶賴到他台大的研究室來，甚至還一起討論，哪些議題可以放在參選政見中，不過這事年代久遠了，賴可能不記得了。