出發！新能源汽車駛向全球

中評社北京1月4日電／據光明社報導，如今中國造的電動汽車已經是全世界的寵兒，2023年，中國汽車出口量預計首次躍居全球第一，全年出口有望超過500萬輛。



在上海南港碼頭，2023年汽車進出口達到100萬輛其中，新能源車是汽車出口高質量發展的核心增長點。



（來源：光明網）