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出發！新能源汽車駛向全球
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2024-01-04 16:30:59
中評社北京1月4日電／據光明社報導，如今中國造的電動汽車已經是全世界的寵兒，2023年，中國汽車出口量預計首次躍居全球第一，全年出口有望超過500萬輛。
在上海南港碼頭，2023年汽車進出口達到100萬輛其中，新能源車是汽車出口高質量發展的核心增長點。
（來源：光明網）
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