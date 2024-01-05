1月4日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月5日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月4日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是問答全文：



伊朗聲像組織記者：1月3日，在克爾曼舉行的蘇萊曼尼將軍遇刺身亡紀念儀式上發生恐怖襲擊，造成近100人死亡，約200人受傷。中國政府對此有何評論？



汪文斌：中方對伊朗東南部克爾曼省發生嚴重恐怖襲擊事件並造成重大人員傷亡深感震驚。我們對遇難者表示深切哀悼，向傷者和遇難者家屬表示誠摯慰問。中方反對一切形式的恐怖主義，強烈譴責恐怖襲擊行為，堅定支持伊朗維護國家安全穩定的努力。



總台華語環球節目中心記者：在剛剛過去的2023年，世界經濟克服新冠疫情影響，實現緩慢復甦，中國在亞太和全球經濟增長中發揮了重要作用。請問中方對2024年中國經濟對全球經濟貢獻有何期待？



汪文斌：過去一年，中國經濟頂住外部壓力、持續回升向好，高質量發展扎實推進。相關國際機構預測，2023年中國全年經濟增長5.2%左右，增速在全球主要經濟體中保持領先，仍是全球增長的最大引擎。全國糧食生產“二十連豐”，總產量連續9年穩定在1.3萬億斤以上，再創歷史新高。有媒體預測，中國2023年汽車出口量將超過日本，首次躍居世界第一。在剛剛過去的元旦假期，中國國內旅遊出游1.35億人次，按可比口徑較2019年同期增長9.4%。實現國內旅遊收入797.3億元，較2019年同期增長5.6%。中國超大規模市場的內需潛能不斷釋放。



事實證明，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，國際社會看好今年中國經濟。國際貨幣基金組織駐華首席代表預測中國經濟2024年將保持良好增長，並為全球經濟增長貢獻三分之一的動能。英國經濟學人智庫等預計，2024年中國經濟基本面將更加穩固。美國戰略與國際問題研究中心等機構認為，中國電動汽車電池、電子產品、礦產等出口強勁，不少產業全球競爭力領先。很多國際媒體評論稱，中國經濟體量巨大、產業生態成熟、中產階層不斷壯大，是外國投資者無法割舍的市場。



新的一年，中國將全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，繼續發揮創新能力強、市場廣闊、基礎設施完善、產業鏈完整以及人力資源豐富且質量高等優勢，擴大高水平對外開放，繼續放寬市場准入，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，與世界共享中國式現代化帶來的新機遇。中國將繼續成為拉動世界經濟增長的重要引擎，為充滿不確定性的全球經濟帶來確定性和正能量。

