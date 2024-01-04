藍白合作示範區　韓國瑜讚民眾黨李有宜優秀

民眾黨新北市“立委”候選人李有宜4日邀請國民黨前高雄市長韓國瑜站台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月4日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨新北市“立委”第2選區（五股、蘆洲及三重16里）候選人李有宜今天下午邀請中國國民黨不分區“立委”首席、前高雄市長韓國瑜助陣車隊掃街。韓國瑜大讚李有宜的理念。他說，雖然政黨不同，但仍可以欣賞優秀的李有宜。



該選區由李有宜對決尋求六連霸的民進黨資深“立委”林淑芬，被視為極艱困選區。由於國民黨未推派選將，在“立委”選舉藍白合共識下，之前已有許多國民黨政治人物前往為李助選，其中屬韓國瑜最大咖，可視為藍白合作示範區。



韓國瑜今天穿著KMT字樣的外套現身，先陪李有宜參拜蘆洲忠義廟，並贈送象徵凍蒜（閩南語：當選）的蔥蒜給李，隨後才一同步上宣傳車進行掃街拜票。



韓國瑜說，看一看李有宜的學歷、經歷，還有她的期待以及願景，我們都會感動。李是台灣大學畢業的會計師，美國哥倫比亞大學碩士，還繼續在讀台灣大學政治學博士班。李有宜立志進到“立法院”，有兩大塊要全力投入，一是教育領域，一是政府的財政紀律，這些期待跟願景，他都非常感佩。



韓國瑜強調，當然兩人的政黨不一樣，但一樣可以欣賞非常優秀的李有宜。希望蘆洲地區各位好朋友可以支持李有宜，給她一個機會，讓新的力量、新的改變進入“立法院”，迎接更美好的“立法院”。