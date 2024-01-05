外交部：中國將繼續為全球經濟帶來正能量

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月5日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月4日在例行記者會上表示，中國將繼續成為拉動世界經濟增長的重要引擎，為充滿不確定性的全球經濟帶來確定性和正能量。



有記者提問說，在剛剛過去的2023年，世界經濟克服新冠疫情影響，實現緩慢復甦，中國在亞太和全球經濟增長中發揮了重要作用。中方對2024年中國經濟對全球經濟貢獻有何期待？



汪文斌表示，過去一年，中國經濟頂住外部壓力、持續回升向好，高質量發展扎實推進。相關國際機構預測，2023年中國全年經濟增長5.2%左右，增速在全球主要經濟體中保持領先，仍是全球增長的最大引擎。中國糧食生產“二十連豐”，總產量連續9年穩定在1.3萬億斤以上，再創歷史新高。有媒體預測，中國2023年汽車出口量將超過日本，首次躍居世界第一位。



汪文斌介紹說，在剛剛過去的元旦假期，國內旅遊出游1.35億人次，按可比口徑較2019年同期增長9.4%，實現國內旅遊收入797.3億元，較2019年同期增長5.6%，中國超大規模市場的內需潛能不斷釋放。“事實證明，中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變，國際社會看好今年中國經濟的信心不斷增強。”



汪文斌表示，國際貨幣基金組織駐華首席代表預測中國經濟2024年將保持良好增長，並為全球經濟增長貢獻三分之一的動能。英國經濟學人智庫等預計，2024年中國經濟基本面將更加穩固。美國戰略與國際問題研究中心等機構認為，中國電動汽車電池、電子產品、礦產等出口強勁，不少產業全球競爭力領先。“很多國際媒體評論稱，中國經濟體量巨大、產業生態成熟、中產階層不斷壯大，是外國投資者無法割舍的市場。”



汪文斌指出，新的一年，中國將全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，繼續發揮創新能力強、市場廣闊、基礎設施完善、產業鏈完整以及人力資源豐富且質量高等優勢，擴大高水平對外開放，繼續放寬市場准入，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，與世界共享中國式現代化帶來的新機遇。



汪文斌說，中國將繼續成為拉動世界經濟增長的重要引擎，為充滿不確定性的全球經濟帶來確定性和正能量。

