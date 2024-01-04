降息預期受挫　紐約股市下跌

中評社香港1月4日電／由於美聯儲發佈的上次貨幣政策會議紀要顯示並未討論何時開始降息，令市場感到失望，加之投資者進行獲利回吐操作，紐約股市三大股指3日下跌。



截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌284.85點，收于37430.19點，跌幅為0.76%；標準普爾500種股票指數下跌38.02點，收于4704.81點，跌幅為0.80%；納斯達克綜合指數下跌173.73點，收于14592.21點，跌幅為1.18%。



新華社報導，美聯儲3日公佈的2023年12月貨幣政策會議紀要顯示，與會官員認為，美聯儲在降低高通脹方面取得“明顯進展”，聯邦基金利率“可能處於或接近本輪緊縮周期的峰值”水平。不過，與會官員並未討論何時開始降息，同時保留了“一旦通脹水平再次上升就加息”的選項。



與此同時，里士滿聯儲銀行行長托馬斯·巴爾金當天表示，長期國債收益率近期顯著下跌，可能刺激住房等利率敏感板塊的需求，不利

於應對通脹，因此美聯儲仍然有可能繼續加息。



受上述因素影響，當天美國10年期國債收益率一度回升至4%上方，使股市進一步承壓。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具3日晚些時候公佈的數據顯示，市場認為美聯儲在3月貨幣政策會議上降息的概率為72.6%，明顯低於前一日的79%。



美國紐伯格·伯曼控股公司高級投資組合經理史蒂夫·艾斯曼表示，過去一段時間紐約股市明顯上漲，目前市場出現調整，這是正常現象。



美國扎克斯投資管理公司客戶投資組合經理布賴恩·馬爾伯里表示，去年12月以來紐約股市的上漲動能主要來自對貨幣政策轉向的預期，但經濟數據可能不允許貨幣政策如市場預期那樣快速轉向。美聯儲依然致力於實現2%的通脹目標，但美國核心個人消費支出價格指數仍遠高於2%，高利率可能持續更久。