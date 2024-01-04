綠競選宣傳片能得分？郭正亮：蔡賴對話很假

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北1月4日電／民進黨2024正副候選人賴清德、蕭美琴競選總部推出“我們一起，在路上”競選廣告，由蔡英文開車，並在影片中將“國政”未來的鑰匙交給“賴蕭配”。對此，前“立委”郭正亮3日在政論節目表示，“很早有朋友傳給我看這支廣告，我看到是他們兩個演就轉掉，實在聽不下去”、“2人對話就很假”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮3日在政論節目《新聞大白話》說，並不覺得蔡英文、賴清德這種廣告能夠得分，基本上還是原來的支持者，現在國民黨、民眾黨的人看到主角是蔡、賴就轉台了，不會看完，尤其你們兩個人講傳承，只能夠說就民進黨廣告裡面這支拍得不錯。



郭正亮指出，事實上新潮流在操文宣盤本來就有一定水平，但能不能得到額外的票？我認為執政黨不敢去凸顯政績，讓政績感動選民就是很難得分，例如8年來生活有變好嗎？敢回答這一題嗎？社會安全網有把握嗎？他並說，“2人對話就很假，請問這4年來你們有對過話嗎？”



郭正亮表示，這支廣告引起注意，只能夠說用類似電視台拍連續劇方法，有劇情的感覺，可是兩個演員太差，如果換另外兩個俊男美女來演，人家可能稍微會看，“很早有朋友傳給我看這支廣告，我看到是他們兩個演就轉掉，實在聽不下去”。



至於有感的影片為何？郭正亮說，反而是賴清德夫人那支影片，看了很有感覺，因為不常見，又蠻平易近人，這支影片一看就很假，劇情對白寫再好也沒用，人家知道你們兩個的底細，要讓社會有感動還是要走出自己的圈子，向社會提出呼籲，這種就做交棒廣告，“你們兩個毫無信任可言還交棒？一看就沒有說服力”。