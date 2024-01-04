釣魚台歸誰的？區桂芝促賴清德表態

北一女國文教師區桂芝。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月4日電（記者 張穎齊）針對捍衛釣魚台主權，釣魚台教育協會4日舉辦座談會，日前因批判108課綱而走紅的北一女國文教師區桂芝今日出席表示，民進黨2024候選人賴清德從未提過釣魚台主權是誰的。賴清德看起來很關心台灣的主權，那就勇敢表態是日本的？還是台灣的？中華青雁和平教育基金會兩岸事務副主任孫揚明說，民進黨就是想倚賴美、日進行“台獨”，是否也是主張釣魚台搞主權未定論？



釣魚台教育協會4日下午舉行“無恥、無漁、棄‘主權’：從課綱及教科書揭露‘我國’釣魚台教育危機”座談記者會，釣魚台教育協會常務監事、前東吳大學校長劉源俊擔任主持人，主講人包括釣魚台教育協會常務理事、成功大學公共衛生所特聘教授陳美霞、台灣師範大學東亞系退休教授潘朝陽、中華青雁和平教育基金會兩岸事務副主任孫揚明、南方澳南天宮主委林棋山、前環保署長魏國彥。與會的還有北一女國文老師區桂芝、中華語文教育促進協會秘書長段心儀、藍天行動聯盟主席武之璋、前“二二八國家紀念館長”廖繼斌、釣魚台教育協會理事紀欣等。



區桂芝說，賴清德看起來很在意“台灣主權”讓不讓步的問題，那打算讓渡釣魚台主權嗎？但從沒聽到賴清德對釣魚台主權有講出過任何言詞。若台灣沒有釣魚台，相信許多台灣漁民的漁權、生存權都會虛弱，賴清德是否願意表態說話？就算敷衍1、2句也好。如今缺陷的108課綱中，完全沒提到相關釣魚台的主權、漁權等討論。



區桂芝說，學生根本不知有保釣運動，這對學生影響巨大，未來的華人知識份子，對保釣這段波瀾壯闊的歷史將一無所知。她還因此設計課程，希望學生自主學習認識保釣，但她卻驚訝發現，有學生上網查，以為釣魚台主權歸屬是日本的。這跟蘇澳的在地小朋友一樣並不知道。她要請好像很在意主權的民進黨賴清德，表達釣魚台主權到底是日本的嗎？賴清德不該雙重標準，她強烈呼籲要清白辨別釣魚台是誰的，分明是“中華民國”的才對。

