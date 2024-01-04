蔡稱ECFA經濟效益有限　管中閔：去問台塑

管中閔。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月4日電（記者 方敬為）蔡英文在元旦對ECFA生變相關風險表示，中方動作早在預判中，且ECFA經濟效益有限，政府會協助產業分散風險，做好準備。台灣大學前校長管中閔今天對此表示，ECFA早收清單項目雖然範圍小，但影響產業別廣泛，有些人覺得無關痛癢，但對於清單所涉及的產業界而言非同小可，去問問台塑公司就知道了。



中國大陸日前宣布ECFA早收清單中12個項目關稅減讓中止，各界關注ECFA生變風險。蔡英文元旦對相關議題表示，中國相關動作早在預判當中，政府會協助產業做好準備，開拓市場、分散風險，並宣稱，以現在的規模來看，ECFA的經濟效益是有限的。台灣大學財務金融系講座教授、經濟系合聘教授管中閔4日下午到台中舉辦其著作《大學的脊梁》簽書座談會，對蔡英文的說法受訪，作上述表示。



管中閔說，嚴格來講，ECFA是整個經濟架構協議，台灣從來沒有跟大陸真的簽過一個完整的經濟架構協議，目前只有通過所謂的“早收清單”，該清單就是為了讓台灣部分產品，不需要經過冗長的協定就可以先取得降稅優惠，範圍確實較小。



管中閔指出，但是受到這些降稅清單保護產品的產業別其實很多，這中間不僅是大的企業，許多中下游中小企業也包含在內，另外包括台灣的農漁業都得到好處，所以ECFA倘若沒辦法繼續談，甚至連早收清單都生變，清單內的產業別將首當其衝。



管中閔認為，ECFA影響的程度不能以帳面數字帶過，這次大陸宣布中止關稅減讓的項目，大部分是石化產業，可以看到台塑石化馬上出現負面反應，有些人覺得是無關痛癢，是小事情，但對有些人而言則是大事情，去問問台塑公司就知道了。