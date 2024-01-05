劉源俊：台官方故意模糊釣魚台主權　影響深遠

前東吳大學校長劉源俊接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月5日電（記者 張穎齊）針對捍衛釣魚台主權，釣魚台教育協會常務監事、前東吳大學校長劉源俊接受中評社訪問表示，台灣“教育部”故意把釣魚台主權問題模糊掉，影響下一代深遠，他認為民進黨政府、2024候選人賴清德應該對此表態，但這對賴來說很困難，或許會逃掉。



現年78歲，從年輕時就投入保釣運動的劉源俊說，保釣運動迄今，響應的人愈來愈少，年輕人都不知跑哪去了，變得比較沒理想、沒有“國家”意識，這讓人感到有點遺憾，釣魚台教育協會也是希望能延續香火，鼓舞起大家對文化、“領土”、人民，有正確的認同。



劉源俊，出生於雲南昆明，美國哥倫比亞大學物理博士，歷任東吳大學校長、台北市立教育大學校長、《科學月刊》董事長、中華保釣協會理事長、台灣釣魚台光復會理事長。現為東吳大學物理系名譽教授，長年參與保釣運動。



劉源俊表示，以前在釣魚台事件碰到國際爭議時，蔡英文都沒說釣魚台是不是“中華民國”的，賴清德迄今也沒表態過，賴清德竟然現在要競選“總統”，其實想選“總統”的候選人，都該被問對釣魚台是什麼立場，必須要表態。



劉源俊也說，如今108課綱搞慘台灣，日本教科書都會說要愛日本，韓國愛韓國，就台灣課綱在釣魚台主權上，卻不愛台灣？因此他們希望繼續付諸行動，還原歷史課綱，釣魚台是屬於“中華民國”、台灣的，面臨2024大選，候選人都該對釣魚台主權立場表態。



劉源俊指出，“內政部”、“國防部”、“外交部”都在意“主權”，那“教育部”呢？“教育部”故意將釣魚台主權問題模糊掉，他認為背後是有政治意識型態或是陰謀，大家都深知此事影響下一代深遠，必須要著力，“教育部”如此改課綱，背後一定是有黑手。



劉源俊還向中評社提及，早在50多年前、1970年就在美國進行保釣運動，那時便喊出“外抗強權、內除國賊”的口號，他們曾到美國華盛頓3個地方進行抗議遊行，包括美國國務院、日本駐美國大使館、“中華民國”駐美國“大使館”，那時大家非常群情激昂、很有勇氣。