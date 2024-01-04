詐騙被害人遭囚15天　現身感謝侯友宜林國春

台版柬埔寨釀三死舉“國”震驚，新北市板橋西區“立委”候選人林國春與當初被囚的被害人李姓男子還有侯辦發言人江怡臻共同舉辦記者會，感謝侯友宜、林國春。（照:林國春辦公室提供） 中評社台北1月4日電／2022破獲的台版柬埔寨釀三死全台震驚，集團成員雖已落網一審遭判無期徒刑、十多年有期徒刑不等，司法判決仍難以弭平受害者的悲痛、喚不回死去的至親。新北市板橋西區“立委”候選人林國春4日和侯辦發言人江怡臻以及當初被囚的被害人李姓男子召開記者會，曾任家樂福店長的李男簡短道出15天來難以回首的生活，直說“好險有侯友宜與林國春”，他宛如重獲了新生。



中國國民黨2024大選候選人侯友宜競選辦公室發言人江怡臻也出席林國春記者會，她表示，被害人願意站出來，讓這件事不在刻意的沉默，消逝於“國民”的記憶，這是侯友宜不斷要推“重刑轟詐”的原因。



現任新北市議員的林國春，為警察出身，台灣警察大學法學士公費留美犯罪學碩士。



李姓男子今天穿著連帽衫戴口罩現身記者會，臉上難掩驚恐表情。他表示，雖然事件發生過了幾個月，被“藍道”集團擄走的15天，成為他一輩子難以抹去的夢魘，原本是家樂福店長的他，想著謀新職轉換跑道，上了臉書社團找找，與對方（詐團）約了蘆洲區的汽車旅館做面試，誰知是惡夢開始。



李男接著表示，他一進入汽車旅館就被矇上雙眼、塞住嘴巴，轉移到淡水後就發現20多人同住在“小黑屋”，每人每天一灌水和一小碗泡麵度日，他們（詐團成員）平時就是吸毒，吸的正嗨就是拿棍棒毆人為樂，在這之中，人真的不如畜生，也有人撐不下來跳樓自殺，甚至還會逼我和隔壁的人吃毒品，原因就是不乖。



李男強調，“幸好有侯友宜與林國春”，當時家人難以連絡上他，先後找上林國春議員跟侯友宜市長，才能將他從牢籠中解救出來，原本共囚禁61人，有3人死亡，不知道被迫跳樓自殺的會不會是我，不然這種日子，不知何時才會到頭，如果沒有這2人“或許也會被逼著跳樓”。然而最讓他不滿的是，就算他已經自由身，但此臉書社團仍然存在，並且詐騙資訊仍然在此社團流竄。