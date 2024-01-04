新北市府現勘賴老家沒人！賴辦批惡意操作

新北市稅捐處4日上午前往民進黨2024候選人賴清德老家丈量房屋以釐清稅額，但因無人應門吃閉門羹。（照片：新北市稅捐處提供） 中評社台北1月4日電（記者 黃筱筠）新北市稅捐處今天上午前往民進黨2024候選人賴清德老家丈量房屋以釐清稅額，但因無人應門吃閉門羹，稅捐處人員僅能概略丈量屋外尺寸。對此，民進黨2024候選人賴清德競總發言人郭雅慧表示，萬里老家早已依法委任律師及地政士處理後續相關事宜，新北市府此次卻一改過往慣例，反而突襲式地將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，甚至謊稱賴家收到通知不配合，惡意操作昭然若揭。



郭雅慧強調，選戰進入最後倒數關鍵時刻，新北市政府卻持續小動作頻頻，呼籲國民黨候選人侯友宜，無論選情再如何告急，都不應該強壓新北市政府成為他的競選總部，強迫公務員淪為他的政治打手。



新北市稅捐處今天上午前往賴清德老家丈量房屋以釐清稅額，但卻吃了閉門羹。對此，郭雅慧表示，面對此案，當事人態度始終不變，就是依法全力配合與補辦，當事人也早已委任律師及地政士等專業人士代為處理後續相關事宜，新北市府知道本案已有代理人，過去也與委任律師聯繫無礙，唯獨此次卻反常地將公文寄到目前沒人長住的戶籍地，並未與代理人聯繫，律師與地政士皆未收到相關丈量通知，事後新北市府卻謊稱是賴家收到通知不配合，根本是睜眼說瞎話。



郭雅慧強調，選戰進入最後倒數關鍵時刻，新北市政府卻持續小動作頻頻，呼籲國民黨2024候選人侯友宜，無論選情再如何告急，都不應該強壓新北市政府成為競選總部，強迫公務員淪為政治打手。



新北市府財政局對此表示，賴清德萬里老家引發房屋稅爭議，新北市府多次說明該建物稅捐處查無房屋稅籍及無繳稅資料，且已2次發文輔導當事人依房屋稅條例主動向淡水分處申報房屋稅籍及使用情形，當事人已於12月間進行申報。



因房屋稅是依室內實際使用面積課徵，新北市地政局、工務局及財政局稅捐處等市府人員，於今日會同至賴清德萬里老家進行會勘。該會勘通知已於1周前、12月26日發文，函請當事人配合辦理，但當事人今日未出席也沒通知市府改期，市府人員僅能就該屋外觀、構造及面積等進行初步勘查。



有關結構部分，按工務局初步判斷，與老屋結構不同，非屬賴辦所述之礦區工寮修繕，應為新建，將再與當事人聯絡，請其依規定配合後續房屋稅籍設立事宜。