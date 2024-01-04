全台之冠！新北選舉人340萬　首投族4.2萬人

第15與16任大選正副選舉，新北市各區選舉人數相較。(圖:新北市選委會提供) 中評社台北1月4日電／新北市有403萬人口，居全台之冠。新北市選委會3日宣佈，第16任“總統”“副總統”選舉人名冊編造完成，選舉人數340萬2064人，其中，男性163萬5390人、女性176萬6674人。選委會指出，這次選舉人數較第15任選舉增加8萬餘人，其中，首投族為4萬餘人。身分證若遺失毀損，應12日前申請補、換發。



新北市選舉委員會發佈新聞稿表示，以行政區分析，2024大選選舉人人數新北市以板橋區最多，有46萬489人；淡水區、林口區選舉人比第15任選舉增加1萬餘人，新莊區選舉人數增加9000餘人，為本次選舉人增加最多的區；相比前次2020大選選舉人，減少最多人的是永和區，少了2891人。



選委會表示，新北市首次具有大選選舉權的公民人數，統計有17萬585人；其中“首投族”（年滿20歲，首次具有公民資格者）為4萬餘人。



新北市選委會說，選舉人年齡層分布，其中以40歲至49歲的族群居冠，有69萬餘人；最年輕的20歲至29歲選舉人數為47萬餘人。



選委會提醒，投票日當天各戶政事務所不對外受理戶政業務，選民如發現“國民”身分證遺失，或毀損無法辨識時，務必把握於12日前，逕向全台任一戶政事務所申請補發、換發身分證，及時保障公民選舉權益。