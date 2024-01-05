中評智庫：李建榮談大陸的反台獨立場非兒戲

中國國民黨前文傳會主委李建榮（中評社 陸文煜攝） 中評智庫基金會董事長郭偉峰與中國國民黨前副秘書長張榮恭（左二）、孫文學校總校長張亞中（右一）、中國國民黨前文傳會主委李建榮（右二）合影（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月5日電（記者 盧哲）中評智庫基金會於1月3日在香港舉辦“台灣選舉與兩岸關係變局”研討會。中國國民黨前文傳會主委李建榮作主旨發言時表示，這是攸關台灣生存發展的、至為重要的議題。賴清德若當選，兩岸的情勢緊張勢必超越蔡英文政府時期；侯友宜若當選，改善兩岸關係的機會最大。



李建榮表示，大陸堅定不移的立場一定是，有“一中原則”及“九二共識”兩岸關係即可恢復和緩，兩會復談的機會是百分之百，但若沒有上述的政治互信，大陸的對應手法一定一招接著一招，讓台灣下任新政府應接不暇，而美方可能會認定新政府是“麻煩製造者”，要賴清德上任“再保證”的說詞恐比蔡英文2016年上台時講的內容還要多。李建榮也指出，賴清德與大陸無互信基礎，賴若當選兩岸局勢只會比現在更壞、更悲觀，倒楣的將會是人民與企業。



李建榮強調，兩岸關係是攸關台灣生存發展至為重要的議題。從電視政見會及辯論會上，三黨候選人的兩岸立場已經十分清楚，對於選後如何與大陸互動，大陸立場又會如何幾乎可以預為研判。



李建榮認為，賴清德重申蔡英文的“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬立場，主張台灣“主權獨立”，稱一個中國的路線是回頭路，其不接受一個中國原則和“九二共識”已經十分清楚不過。

