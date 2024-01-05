李振廣答中評：宋濤寄語展示開拓前進決心

北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣（中評社資料圖 陸文煜攝） 中評社香港1月5日電（記者 盧哲）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在2024年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《堅定方向 開拓前行》的新年寄語，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。北京聯合大學台灣研究院副院長、教授李振廣在接受中評社記者採訪時表示，宋濤主任新年寄語釋放出的明確信號是，2024年對台工作將繼續在中央對台大政方針指導下迎風破浪，開拓前進，展示了戰勝一切艱難險阻，堅定推進祖國和平統一進程的決心和信心。



李振廣說，宋濤主任以新年寄語的方式，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候。在宋濤主任的新年寄語中，一方面全面回顧了2023年對台工作成就，特別是在順應同胞共同心聲，恢復擴大兩岸交流，持續深化兩岸融合發展，以及在維護台海和平穩定，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉等方面取得的重要進展。“用宋濤主任的話說就是，2023年對台工作取得新進展、呈現新氣象。”另一方面，宋濤主任用簡練的語言闡述了2024年對台工作的指導思想，基本方向，以及對兩岸關係走向正確方向及兩岸同胞攜手奮鬥的高度期待。



李振廣認為，今年宋濤主任以“堅定方向 開拓前行”為題發表新年寄語， “開拓前進”就是說，在對台工作方面將進一步主動作為，積極作為，克服任何困難和問題，推進兩岸關係朝著正確的方向發展，推進祖國統一進程。 “堅定方向”就是堅持兩岸關係發展的正確方向，那就是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持“和平統一、一國兩制”方針，堅持“九二共識”，堅定不移反對“台獨”、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一，推動兩岸關係沿著和平發展的方向前進。只要在正確的道路上堅持不懈地努力，必將滴水穿石，篤行致遠。

