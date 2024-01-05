中評關注：民進黨猛攻盧秀燕　畏懼影響力

民進黨台中市議會黨團抨擊盧秀燕行政不中立。（中評社 資料照） 中評社台中1月5日電（記者 方敬為）2024大選到數，民進黨台中市議會黨團4日對中國國民黨台中市長盧秀燕發動攻勢，直指盧行政不中立，動用市府資源拉抬藍營“立委”選將，並揚言向市議會連署召開臨時會，此舉代表綠營有意祭出手段綁住盧秀燕，削減輔選力道。而將矛頭指向非選舉當事人，或也意味著民進黨忌憚盧秀燕的影響力。



大選倒數9天，民進黨台中市議會黨團4日召開記者會，批評盧秀燕行政不中立，以詐騙話術為國民黨“立委”候選人站台輔選，整個台中市政府團隊都護航特定的候選人，誤導市民也加深對立，要求市長限時公開道歉，否則將發動連署，向市議會提案召開臨時會，要求盧秀燕與局處首長說明。



由於倘若召開臨時會，盧秀燕身為市長有備詢義務，民進黨此舉能夠限制盧秀燕行動，進而削弱其助選效果，綠營在選前到數階段向盧發動攻勢，其目的顯而易見。



值得注意的是，綠營在2020大選對盧秀燕的攻擊相對較輕，一來盧秀燕畢竟非選舉當事人，二來盧當年因為有競選連任的包袱，輔選力道相對收斂，因此盧秀燕當年並沒有成為標靶。但本屆選舉盧秀燕的表現大不相同，不只積極輔選，且砲轟民進黨毫不手軟，更罕見在平日上班時間請假跑選務行程，扮演稱職的母雞角色，也讓綠營選將備受壓力，地方政壇更戲稱，民進黨“立委”候選人彷彿在跟盧秀燕競選。



盧秀燕兩屆台中市長選舉都高票當選，第二屆連任得票率甚至高過第一屆，站穩“中霸天”的地位，被視為助國民黨爭取中台灣選票的關鍵人物。中台灣人口眾多，是選舉兵家必爭之地，藍綠過去每逢大選都喊出“決戰中台灣”，當中包括全台人口第二大城台中市就有284萬人，還有六都之外人口第一大縣彰化縣也有124萬人，向外延伸至南投、苗栗、雲林等縣市，約500多萬人集中在中台灣，盧秀燕積極輔選，其來有自。



盧秀燕先前痛批蔡政府對台中的三大建設“一毛錢都沒給”，並暗酸地方席次占多數的綠委“在睡覺”，引起綠營跳腳，並產生危機意識，因此出手設法約束盧秀燕，要在選前關鍵衝刺期發動臨時會。不過，地方政壇評估，相關手段可行性不高，即使議員連署人數門檻沒問題，也還要跑程序流程，很難在選前召開。