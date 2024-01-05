趙春山：災難說 賴清德讓人有很大疑慮

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）民進黨候選人賴清德的“中華民國憲法”災難說引發爭議，蔡英文隨即在元旦談話、召開記者會替賴澄清。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問指出，蔡英文一方面幫賴緩頰，但蔡也再度強調，依照“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例，以及其他相關法規來處理兩岸事務。這段話賴都沒有公開講過，蔡英文目前執政的兩岸路線，與賴清德所遵循的蔡英文路線其實有些不同。



趙春山指出，蔡英文任內沒有戰爭是因為兩岸人民關係條例，也曾經提到接受九二會談的精神。但從賴清德講話可判斷賴的“國安”、兩岸顧問是非常外行，蔡英文幕僚團隊並沒有進到賴團隊裡面。而賴清德也太早把真面目露出來，到底在急什麼？沒有選上就這樣說是公然挑釁。



賴清德日前在電視辯論提到“中華民國（憲法）”災難說，對選情是否有影響？蔡英文與蕭美琴出面滅火，是否有美方壓力？



趙春山表示，賴清德說“中華民國”災難是口誤，但是與“中華民國憲法”是災難也沒有什麼不同。“中華民國憲法”是“中華民國”根本大法，治理都是根據“中華民國憲法”，賴說口誤但修正之後效果是一樣，沒有能夠有效澄清，也無法消除別人對賴去“中華民國”的憂慮。

