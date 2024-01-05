為現代化產業體系建設注入強勁動力

打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系，需要在多個領域下大力氣、用真功夫。 中評社北京1月5日電／現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎。加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，關係在未來發展和國際競爭中贏得戰略主動，是構建新發展格局、推動高質量發展的必然要求。不久前舉行的中央經濟工作會議強調，“以科技創新引領現代化產業體系建設”。



人民日報發表中南財經政法大學教授、博士生導師張金林文章表示，從概念內涵來看，產業體系是產業結構的進一步延伸，可以被詮釋為相互關聯、支撐和依存的多類產業部門銜接構成的經濟系統。新中國成立後，中國在一窮二白的基礎上，逐步建立起門類齊全的現代工業體系。新時代以來，中國堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，闊步邁向高質量發展之路，產業體系更加健全、產業鏈更加完整，產業整體實力、質量效益以及創新力、競爭力、抗風險能力顯著提升。實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的現代化產業體系加快建設，為開啟全面建設社會主義現代化國家新征程奠定了堅實基礎。



也應看到，一些產業“大而不強”“全而不優”的問題依然存在，重點領域和關鍵環節存在不少瓶頸短板，關鍵核心技術“卡脖子”等問題困擾著不少行業和企業的發展。當前，新一輪科技革命和產業變革方興未艾，通用人工智能、生命科學、新能源等前沿技術正在深刻改變著工業生產，引領產業發展的新方向、開辟產業發展的新賽道。著眼未來，我們要抓住產業變革機遇，加大創新投入力度，繼續推動短板產業補鏈、優勢產業延鏈、傳統產業升鏈、新興產業建鏈。



文章認為，打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系，需要在多個領域下大力氣、用真功夫。一方面，需要夯實科技根基。科技創新是建設現代化產業體系的戰略支撐。圍繞產業鏈部署創新鏈，圍繞創新鏈布局產業鏈，全面提升產業創新能力，同時發揮新型舉國體制優勢，深入推進關鍵核心技術攻關，能夠為加快建設現代化產業體系提供堅實支撐。另一方面，要繼續把發展經濟的著力點放在實體經濟上。實體經濟是一國經濟的立身之本，是財富創造的根本源泉。扎實推進新型工業化，加快建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，打造具有國際競爭力的數字產業集群，才能更好推動現代化產業體系建設。再一方面，還需增強金融服務實體經濟能力。建設現代化產業體系，發展實體經濟，離不開金融的大力支持。堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，推動實現金融部門對實體經濟支持的力度穩固、效率提高和方向精準，將為現代化產業體系注入更多源頭活水。



文章強調，如今，全球產業體系和產業鏈供應鏈呈現多元化布局、區域化合作、綠色化轉型、數字化加速的態勢。乘勢而上，增強產業體系完備和配套能力強的優勢，高效集聚全球創新要素，推進產業智能化、綠色化、融合化，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系，我們就一定能夯實新發展格局的基礎，讓高質量發展的動能更加豐沛。

