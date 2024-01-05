以深化農村改革推進鄉村全面振興

中評社北京1月5日電／當前，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，農業農村作為經濟社會穩定“壓艙石”的重大意義進一步凸顯。2023年中央農村工作會議提出“推進中國式現代化，必須堅持不懈夯實農業基礎，推進鄉村全面振興”的戰略要求，充分體現了“三農”工作中統籌發展與安全的特徵。同時，會議還提出了抓好糧食和重要農產品生產、加強耕地保護和建設、提升農業防災減災救災能力、落實防止返貧監測幫扶機制等安全性目標，以及加快推進種業振興、實施農民增收促進行動、扎實有序推進鄉村建設、促進縣域城鄉融合發展、完善鄉村治理體系、加強農村精神文明建設等發展性目標。這些目標統攝於提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平和鄉村治理水平，推進鄉村全面振興不斷取得實質性進展、階段性成果。



經濟日報發表中國人民大學農業與農村發展學院院長仇煥廣文章表示，農業強國動力和鄉村振興活力，根本上來自於深化農村改革。會議強調“強化農村改革創新，在堅守底線前提下，鼓勵各地實踐探索和制度創新”，不僅旨在推動鄉村振興深化發展，關鍵更在夯實農業農村“壓艙石”基礎。認真學習貫徹中央農村工作會議精神，必須在統籌發展與安全中深化農業農村重點領域和關鍵環節的改革，既要釋放活力提供動力，又要夯實基礎築牢根本。



文章提出，深化經營體制改革實現農業轉型。會議指出“要樹立大農業觀、大食物觀”，就是要打造多功能、多元化和多價值農業產業。這一轉變依賴於現代農業經營體系，即在深化農村產權制度改革基礎上，通過培育新型經營主體實現土地規模化、健全農業社會化服務體系實現服務規模化，促進小農戶與大市場的有效銜接，堅持產業興農、質量興農、綠色興農，精準務實培育鄉村產業，完善聯農帶農機制，實施農民增收促進行動。可以說，保障糧食和重要農產品生產有兩大機制：一是藏糧於地，穩定糧食播種面積，推動大面積提高糧食單產，鞏固大豆擴種成果，探索建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制；二是藏糧於技，支持農業科技創新平台建設，加快推進種業振興行動。



深化土地制度改革釋放鄉村活力。處理好農民和土地關係，是深化農村改革的主線。深化土地制度改革的重點在於扎實做好承包期再延長30年工作，穩慎推進農村宅基地制度改革試點，盤活農村閑置宅基地、農房，深化農村集體經營性建設用地入市試點，保障鄉村發展空間，完善土地增值收益分配機制，讓廣大農民在改革中分享更多成果。同時，落實會議精神，要聚焦耕地保護、建設和管護機制：一方面，加強耕地保護和建設，健全耕地數量、質量、生態“三位一體”保護制度體系，優先在東北黑土地區、平原地區、具備水利灌溉條件地區建設高標準農田並提高補助水平；另一方面，守住耕地紅線，堅決整治亂占、破壞耕地違法行為，同時探索完善高標準農田管護體制機制，確保耕地數量有保障、質量有提升。



深化要素配置改革促進城鄉融合。會議提出，“統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，提升縣城綜合承載能力和治理能力，促進縣域城鄉融合發展。”應當看到，在縣域內破除城鄉二元結構，必須加快建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系。一是以集體產權制度改革實現農民“帶地進城”，推動人口城市化，保障農民城市權利，探索建立集體土地房屋租賃市場。二是適應鄉村人口變化趨勢，優化村莊布局、產業結構、公共服務配置，扎實有序推進鄉村建設，深入實施農村人居環境整治提升行動，推進農村基礎設施補短板。三是破除妨礙城鄉要素平等交換、雙向流動的制度壁壘，促進發展要素、各類服務更多下鄉，以集體成員權准入改革賦予外來人口鄉村權利。







