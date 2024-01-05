趙春山：美方憂賴清德當選不可控　台海危險

趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問表示，今年台灣大選重要的是未來發展，未來的世界局勢就是以中美關係為主。如果民進黨候選人賴清德當選，台海關係會非常危險，美方也會擔心賴不可控。



他認為，接下來台海與南海都有可能爆發衝突，台海若發生衝突，導火線就是台灣，南海若發生衝突，導火線很可能就是菲律賓。賴清德當選，大陸可能會採取非和平統一方式，例如兩岸經濟架構合作協議（ECFA）早收清單可能中止，會在經濟上、軍事上都會加大力度，這讓台灣政權疲於奔命。



他認為，若國民黨侯友宜當選會好一點，國民黨是承認九二共識，兩岸會恢復對話，至於貿易壁壘的項目都有空間可以談，但賴清德上台是沒得談。



“行政院”上週聽取“境外勢力介選態樣及因應策略”報告，將“新住民”定義為境外勢力；以及最近蔡政府積極追查村長、里長到大陸旅遊，這個做法會帶來負面影響嗎？



趙春山說，民進黨這樣做非常糟糕，民進黨因為執政包袱沒有“步數”，衹有打出“抗中牌”，可能會有寒蟬效應，也讓有些人因為擔心民進黨繼續執政會被報復，不敢出面表態，就像鴻海創辦人郭台銘至今都不敢出來。

