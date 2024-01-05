抓住高质量发展这个新时代的硬道理不放松

中評社北京1月5日電／中央经济工作会议提出的“五个必须”的规律性认识，是近年来黨领导经济工作的实践总结，又是立足新时代新的历史方位对做好经济工作的深化认识。其中，坚持高质量发展是贯穿“五个必须”的核心要义，做好明年和今后一个时期的经济工作必须抓住高质量发展这个新时代的硬道理不放松。



坚持高质量发展是规律性认识的核心要义



经济参考报发表中央黨校（国家行政学院）研究员、东南大学中国特色社会主义发展研究院特约研究员胡敏文章表示，认识规律、尊重规律、运用规律，是我们黨治国理政、做好经济工作的宝贵经验。对做好经济工作重要经验及时进行总结，不断深化对经济工作的规律性认识，也是黨的十八以来历次中央经济工作会议的一个鲜明特点和一项重要內容。“五个必须”相互关联、相互承接、有机统一，具有鲜明的时代性、针对性和创造性，贯穿其间的一条红线就是坚持高质量发展。



我们黨领导人民治国理政，很重要的一个方面就是要回答好实现什麼样的发展、怎样实现发展这个重大问题。改革开放以来，“发展才是硬道理”成为深入人心、嵌入历史的时代话语，成为解码“中国奇迹”的秘诀。“发展是黨执政兴国的第一要务”也成为全黨的共识。黨领导人民聚精会神搞建设、一心一意谋发展，中国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平才实现了历史性跃迁。进入新时代，中国发展环境、发展条件、发展阶段都发生了深刻变化，面对国內劳动力成本上升、资源环境约束增大、粗放发展方式难以维系的现实，面对不稳定性不确定性明显上升的外部环境，黨中央审时度势，及时作出中国经济发展进入新常态的重大判断，強调中国已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，並作出重大战略性调整，強调中国发展必须实现创新成为第一动力、协调成为內生特点、绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的高质量发展，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。要解決好人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展这个新时代中国社会主要矛盾，必须推进高质量发展。高质量发展是完整、准确、全面贯彻新发展理念的发展，是实现人民从“有没有”转向“好不好”的发展，是不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕的发展。坚持高质量发展是解決当前和未来中国发展一切问题的基础和关键。



中央经济工作会议旗帜鲜明地“把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”作为做好新时代经济工作的出发点，又以“必须把推进中国式现代化作为最大的政治”为落脚点，強调在黨的统一领导下，团结最广大人民，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，把中国式现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实。这是黨中央尊重经济规律、把握发展大势、适应现实需要、争取未来竞争主动的战略选择，是有效防范化解各种重大风险挑战、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的必然要求。



深刻领会会议精神 坚持不懈抓高质量发展



文章分析，中央经济工作会议在明确做好明年经济工作的指导思想、基本原则、政策取向上均凸显了坚持高质量发展这个主题主线，在系统部署明年经济工作九项任务中也是紧紧围绕推动高质量发展，突出了重点，把握了关键。



在指导思想上，会议強调坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，著力推动高质量发展，巩固和增強经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。在基本原则上，強调坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。在政策取向上，強调多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，要求加強政策工具创新和协调配合，增強宏观政策取向一致性，把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估，确保同向发力、形成合力，等等。这些字里行间的背後，事实上著眼的就是以经济发展质的有效提升带动量的合理增长，以高质量发展的“进”促进经济基本面的“稳”，以高质量经济政策制定实施的“立”推进各种桎梏和障碍的“破”，以进一步巩固和增強经济稳中向好的态势。



中国经济发展的韧性锻造要依靠高质量发展。高质量发展是跨越重大关口的必然选择、赢得新时代中国战略优势的关键所在。衹有加快质量变革、效率变革、动力变革，全面提升劳动生产率和全要素生产率，才能不断增強中国经济竞争力、创新力、抗风险能力，实现经济运行持续好转、內生动力持续增強、社会预期持续改善、风险隐患持续化解，以高质量发展的确定性应对外部形势的不确定性，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济在高质量发展轨道上行稳致远。

