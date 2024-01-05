中評社北京1月5日電／國務院辦公廳印發的《專利轉化運用專項行動方案（2023—2025年）》，旨在大力推動專利產業化，加快創新成果向現實生產力轉化。



人民日報發表北京大學法學院教授易繼明文章表示，《方案》立足國內外形勢，堅持問題導向，目標明確、把握關鍵、措施得當，是新階段專利轉化工作的行動綱領。



文章提出，盤活存量，培育增量。中國專利存量較大，創新要素資源豐富。然而，技術研發與後續產業鏈之間的鏈接並不充分，存量專利進入生產環節還比較難。在專利轉化產業鏈中，各種資源尚未達到最優配置，專利價值尚未得到充分發揮和有效釋放。《方案》從盤活存量和培育增量入手，提出篩選存量專利，充分激活專利潛在市場價值。2022年中國有效發明專利產業化率為36.7%，其中高校和科研機構的發明專利產業化率還存在較大提升空間。《方案》以高價值專利的篩選為起點，建立市場導向的存量專利篩選評價、供需對接、推廣應用和跟蹤反饋機制，充分激發經營主體的活力與創造力，解決權利人與實施者之間信息不對稱的問題，促進成熟市場體系與交易鏈的形成。在專利轉化運用中，《方案》關注價值增量的培育，推動實現從有到多、從多到精的跨越。在重點產業領域，進一步發掘技術價值，將技術領先優勢及時、高效地轉化為市場優勢。《方案》重點關注經營主體間的多元協作與技術共享，鼓勵專利組合的發掘、培育與產業化，重視創新聯合與專利聯盟，探索未來前沿科技的新型開發協作機制。



打通堵點，強鏈增效。專利價值的實現，需要“技術開發—成果轉化—產品應用”全產業鏈的暢通。《方案》以重點主體和重點客體為切入點，打通專利轉化運用的關鍵堵點，暢通產業價值鏈。在主體方面，《方案》重點關注高校、科研機構以及中小企業。對高校和科研機構，優化職務成果轉化管理模式，完善專利轉化容錯機制，採取類型化、整體性的動態價值評估方式，降低技術轉化阻力。同時，完善收益分配機制，激發權利人進行技術產業化的內在動力。對中小企業，《方案》通過精準服務、投資對接、融資支持等方式，提供體系化的解決方案。一方面，為中小企業提供專利產業化幫扶；另一方面，從投資對接和上市服務兩方面入手，降低中小企業融資成本。在客體方面，《方案》重點關注高價值專利和專利密集型產品。建立科學、系統的工作指引，減少對數量的追求，更加重視專利質量、市場應用與產業化價值。同時，精準投放財政資金與政策資源，加強對財政資助科研項目形成專利的跟蹤、監測與反饋，助力高價值專利的產出和實施。此外，在專利密集型產品備案、認定、培育、監測等過程中，增強政府決策的科學性與透明度，有針對性地培育和推廣專利密集型產品，完成專利價值實現的“最後一公里”。



創新服務，增強動力。知識產權是一種無形財產，在權利界定、價值評估、交易轉化等方面具有高度的複雜性和專業性，這就容易增加市場交易成本，甚至出現交易壁壘。《方案》著眼於構建良好的知識產權要素市場體系和服務生態，綜合利用數據處理、智能化評估、平台建設等互聯網技術，激發市場活力，加強技術賦能，增強專利轉化的內生動力。一方面，樹立以促進專利產業化為導向的服務理念，完善知識產權要素市場，構建高標準的市場體系和良好的服務生態。完善專利權轉讓登記機制，健全專利開放許可、信用監管、糾紛調解等配套措施。積極開展知識產權融資信貸業務，探索知識產權開發性金融措施，穩步推廣區域性股權市場運營管理的風險補償機制，優化知識產權質押融資評估、線上登記、質物處置等模式。拓展專利代理服務業務，創新服務模式，為創新主體提供專利轉化運用的解決方案。發揮自由貿易港和自由貿易試驗區“頭雁”作用，加快知識產權服務出口基地建設，不斷擴大知識產權貿易。另一方面，充分發揮互聯網平台的整合功能，通過大數據、人工智能等技術，搭建供需對接、資源匹配、服務集成的平台，並提供精準服務。開發數據資源，形成專利資源與企業需求之間的匹配機制。對不同市場價值的專利，匹配差異化、針對性的政策和具體措施。同時，借助平台將分散的運營服務體系充分集成，多管齊下，多力協作，促進在“科技推動—產業支撐—商貿融合”的過程中充分實現專利價值。



統籌內外，組織推進。中國正在從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變，《方案》有針對性地提出了國際統籌協作和國內組織推進的工作原則。《方案》關注海外權利人的技術引進，積極探索多樣化的國際技術合作形式。一方面，積極吸引海外專利權人在中國進行專利成果轉化，豐富產品類型。另一方面，促進更具開放性的國際綠色技術知識產權開放實施，提升國際技術合作水平，推動全人類的技術發展和普惠共享。同時，《方案》提出成立由國家知識產權局牽頭的專利轉化運用專項行動工作專班，各地區加強組織領導，落實好專項行動各項任務。通過組織協同和配合，有組織地推動專利轉化運用工作。





