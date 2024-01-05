中評關注：綠最後強打抗中牌只能鞏固基本盤

賴陣營在各個場合一再打抗中牌。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）距離大選投票倒數，蔡政府、民進黨甚至是賴清德陣營仍猛打“抗中牌”，持續抹紅中國國民黨候選人侯友宜與台灣民眾黨候選人柯文哲，賴陣營是否拿不出其他牌可以打？只能一再“抗中保台”的漩渦裡持續打轉。加上民進黨也持續打侯友宜妻子娘家擁有的文化大學旁出租宿舍議題，一再重複，沒有進一步證據。民進黨只是在強化侯負面形象，拖過選舉最後時間，避免中間選民為了要政黨輪替支持侯。



民進黨近日的抗中牌鋪天蓋地，不論是村里長赴陸旅遊、把新住民界定為境外勢力，甚至把疑似綠委羅致政性愛影片外流都指向中國大陸介選。只是抗中經過民進黨這幾年強勢運作後，效應遞減，到底何者為真，民進黨想一昧用“抗中牌”，遮掩執政包袱，民眾也會理性做出是非判斷。



蔡政府認為新住民是境外勢力，恐怕影響新住民的支持。根據“內政部移民署”統計，截至2023年2月台灣新住民人口數為57萬9861人，取得投票權人數有29萬1285人，台灣新住民加上“新二代”人口突破百萬。蔡英文擔任民進黨主席期間，黨部就成立新住民委員會，其中也有陸配代表，當時民進黨希望擴大爭取新住民支持，也希望獲得中間選民認同，但現在“抗中牌”打過頭，會不會失去過去蔡要積極經營的新住民選票。

