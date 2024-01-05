侯康配基隆造勢湧入萬人　藍大咖與正妹雲集

國民黨基隆造勢現場。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月5日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨4日晚間在基隆大造勢，輔選基隆“立委”候選人林沛祥，現場湧入近萬人，出動500名警力，國民黨大咖雲集，現場也有正妹特地到基隆，更有“韓粉市集”現場販售青天白日周邊商品，十分熱鬧。



基隆35萬人口，僅1席“立委”，現任是民進黨“立委”蔡適應，蔡適應不選、交棒給民進黨基隆市議員鄭文婷參選，國民黨派出林沛祥，台灣民眾黨柯文哲未派人、支持林沛祥，是藍白合“立委”示範區之一。基隆屬於藍大於綠板塊。



地點在基隆市安樂區安樂路一段的麵粉廠空地，林沛祥就是安樂區議員。現場大咖都陸續到齊，有國民黨2024候選人侯友宜、副手候選人趙少康、馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、不分區“立委”候選人韓國瑜、謝龍介、許宇甄、徐弘庭、黨副秘書長江俊霆、基隆市黨部主委吳國勝、所有黨籍基隆市議員及林沛祥、前基隆市長張通榮，還有林沛祥父親、前基隆市長林水木、林沛祥母親、前“立委”徐少萍、退警協會總會長耿繼文等人。



現場還有韓粉激動姐在場直播，有小市集販售，警方也出動大批人力，主辦單位準備5000多個座位，幾乎座無虛席，還有正妹從台北特地過來參加林沛祥的造勢。