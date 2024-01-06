《中國評論》第313期：2024年第一期

由中評智庫基金會主辦的第313期《中國評論》月刊2024年1月號已出刊。 中評社北京1月6日電（記者 海涵）由中評智庫基金會主辦的第313期《中國評論》月刊2024年1月號已出刊。本期《中國評論》共刊發13篇文章，涵蓋兩岸融合發展、兩岸心靈契合、“一帶一路”、中美關係等熱點議題。



本期“智囊闊論”欄目刊發了《借鑒粵港澳大灣區經驗加快建設兩岸融合發展示範區》《台商投資對兩岸經濟融合影響的實證分析》兩篇文章。



廈門大學台灣研究院教授鄧利娟在《借鑒粵港澳大灣區經驗加快建設兩岸融合發展示範區》一文中指出，儘管內地與港澳的關係和大陸與台灣的關係差別很大，但粵港澳大灣區融合發展的實踐卻可為建設兩岸融合發展示範區提供有益的經驗與啟示，具體表現為：加快推進閩台區域基礎設施互聯互通；發揮兩岸規則機制“軟聯通”的示範作用；繼續率先對台胞台企分享發展機遇；積極打造閩台教育和人才高地；合力打造政策開放服務貼心的閩台共同家園；構建示範區的頂層領導體制機制等。



上海社會科學院世界經濟研究所博士生導師盛九元、上海社會科學院世界經濟研究所博士生楊愛愛在《台商投資對兩岸經濟融合影響的實證分析》一文中認為，台灣對大陸直接投資總量的增加，可加快促進兩岸經濟融合發展進程，促進兩岸經濟交流更加密切。ECFA 的簽訂使兩岸的貿易品進口關稅及非關稅壁壘不斷下降或消除，有效降低了貿易成本，為兩岸經濟的發展創造了有利的制度性環境，從而帶動兩岸經濟合作的深化。台商直接投資所產生的產業關聯效應和規模經濟效應都可以顯著促進兩岸經濟融合度的提升。

