中評關注：韓國瑜對柯文哲極善意　三大考量

韓國瑜4日陪民眾黨李友宜車隊掃街，情義相挺。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨不分區“立委”候選人首席、前高雄市長韓國瑜4日情義相挺，陪同民眾黨新北“立委”候選人李有宜車隊掃街，還錄製影片推薦李，讓李有宜猛打“韓國瑜牌”。從過去的藍白合破局，發展到藍白大選各自努力，可以發現韓國瑜一路以來對於民眾黨以及柯文哲是極為善意，細究原因可能有三大考量。



第一大考量，當然是韓國瑜為了大選之後的“立法院”合作鋪路；第二，是念在過往韓國瑜和柯文哲在台北市府的情份；第三則可能為韓國瑜面對2020大選的心結並未真正完全解開，並不想因這場選舉，而斷了自己和柯的情誼。



韓國瑜目前排在國民黨不分區“立委”候選人首席，被外界認為選後極可能代表國民黨角逐“立院”龍頭寶座，如果是藍綠白三黨不過半的局勢，韓爭取民眾黨的支持就顯得非常重要。柯文哲近日在接受專訪時也提到，國民黨不能現在一直攻擊他，選後的“立法院”合作時，又要民眾黨“立委”的支持。



柯文哲提到，截至目前，民進黨現任“立法院長”游錫堃在造勢場合完全沒有講過他，韓國瑜也是，保持這樣的狀況，那才有得談。



柯文哲這樣看選後局勢的角度，就和韓國瑜的第一大考量點完全契合，因此，韓不但日前已公開輔選過民眾黨台中“立委”候選人蔡壁如，4日輔選李友宜，更是國民黨截至目前為止到該選區的最大咖，就可以看出韓的誠意。



至於第二點考量，這在2018年的台北市長選舉中，韓國瑜就已有前例。當年韓國瑜因高雄市長選舉掀起全台韓流，國民黨各縣市長候選人都搶著要韓輔選，唯獨衹有尋求連任台北市長柯文哲這一局，從頭到尾韓都沒有和柯的對手、國民黨丁守中合體，事後都被認為是柯能險勝丁的其中一個原因。