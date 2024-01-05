基隆場逾3萬人　馬英九批賴災難說腦袋壞掉

馬英九。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月5日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨4日晚間在基隆大造勢，輔選基隆“立委”候選人林沛祥，主辦單位宣布現場最後突破3萬人。馬英九致詞時火力全開，痛批賴清德說“中華民國憲法”是災難，實在腦袋壞掉，民進黨讓ECFA岌岌可危、兩岸兵凶戰危，賴清德為自己老家違建“賴皮寮”哭2次，打死不拆，卻在南鐵東移拆別人房子，不近人情。



基隆造勢現場位於安樂區安樂路一段麵粉廠空地，國民黨大咖都到齊，有國民黨2024候選人侯友宜、馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、不分區“立委”候選人韓國瑜、謝龍介、許宇甄、徐弘庭、丁瑀、黨副秘書長江俊霆、基隆市黨部主委吳國勝、所有黨籍基隆市議員及林沛祥、前基隆市長張通榮，還有林沛祥父親、前基隆市長林水木、林沛祥母親、前“立委”徐少萍、退警協會總會長耿繼文、新北市議員戴湘儀、台北市議員柳采葳、基隆市青工會總會長余治明等人。



馬英九表示，他執政讓兩岸大三通，還簽了ECFA，2015年更與大陸領導人碰面，確認九二共識，這關若不通，是無法跟大陸打交道的，對台灣很有利，但蔡英文一上台就跟大陸中斷交流對話，ECFA岌岌可危，兩岸兵凶戰危，票投民進黨、青年上戰場，票投國民黨、兩岸無戰場。



馬英九說，最近賴清德說“中華民國憲法”是災難，實在是腦袋壞掉，這暴露嚴重的事實，賴以前常說台灣是“主權獨立國家”，叫“中華民國”。這就好像他在課堂說“張三是品學兼優好學生，叫李四”，這種話真不容易，不尊重“憲法”還想當“中華民國總統”？全中國、全“中華民國”老百姓都看得清楚。



馬英九說，賴清德處理老家違建實在很難看，在萬里的違建有豪華田園，已幾十年，打死不依法拆除，被媒體稱“賴皮寮”，賴還為此落淚2次，“古有孟姜女哭倒萬里長城，今有賴男神哭飽萬里違建”，事隔2000年成為千古絕對。賴清德12年前台南市長任內，南鐵東移拆遷別人屋子，不近人情，這就是“綠能你不能”，人民不會支持是非不明、有錯不改、違法濫權雙標的2024候選人，賴根本不適合參選，要票投國民黨、林沛祥、侯康配，才能下架民進黨、撥亂反正，回歸台灣民主政道。



朱立倫也痛批，賴清德自己違建，還狂打侯友宜的太太任美鈴的家產，用奧步實在沒品，大家要集中選票，下架民進黨。